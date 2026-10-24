„Du bist schlau, aber ich bin nicht dumm“: Mourinho hält sich vor dem El Clásico taktisch bedeckt

Vor dem Spitzenspiel im Rahmen des 10. Spieltags der spanischen La Liga — „El Clásico“ — sorgte der Cheftrainer von Real Madrid, José Mourinho, auf der Pressekonferenz mit einem scharfen und ironischen Dialog mit einem Journalisten für Aufsehen.

Der Trainer der „Königlichen“, die auswärts gegen den FC Barcelona antreten müssen, weigerte sich kategorisch, taktische Pläne oder Geheimnisse zur Aufstellung vor dem kommenden Spiel preiszugeben.

„Ich werde dir nicht antworten“: Mourinho hält seine Pläne geheim

Laut einem Bericht der spanischen Zeitung AS kam es während der Pressekonferenz zu einem interessanten Schlagabtausch zwischen dem Journalisten und dem portugiesischen Experten:

Erste Frage: „Was sind Ihre Pläne für den El Clásico?“ Mourinhos Antwort: „Ich werde dir nicht antworten… lass uns lieber zur nächsten Frage übergehen. Ich beantworte keine Fragen zu Plänen, wer spielen wird oder zum System…“;

Gegenangriff des Journalisten: „Die Schwachstelle von Barcelona ist die Abwehr, werden Sie deshalb mehr angreifen?“ Reaktion des Trainers: „Du bist schlau, aber ich bin nicht dumm!“ — antwortete José Mourinho lachend.



Tabellensituation: 6 Punkte Rückstand und ein wichtiges Duell

Das bevorstehende Spiel hat nicht nur aufgrund der Rivalität, sondern auch für das Meisterschaftsrennen eine strategische Bedeutung:

Barcelona führt: Der katalanische Klub unter der Leitung von Hans-Dieter Flick führt nach dem 9. Spieltag mit 27 Punkten die Tabelle der La Liga souverän an;

Real auf dem dritten Platz: Die Schützlinge von José Mourinho liegen mit 21 Punkten auf dem 3. Platz, der Rückstand beträgt 6 Punkte.

Für die Madrilenen wird dieses Auswärtsspiel als entscheidender Test erwartet, um den Abstand zu verkürzen und den Tabellenführer zu stoppen.