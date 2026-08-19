Mourinho enthüllt, warum Rodri zu Barcelona statt zu Real Madrid wechselte

Ballon-d’Or-Gewinner Rodris „Manchester City“-Transfer direkt zu Barcelona hat nun sein größtes Geheimnis preisgegeben. Real Madrid-Trainer José Mourinho enthüllte, dass er persönlich mit dem spanischen Mittelfeldspieler verhandelt hatte, und erklärte, warum er von dem Transfer Abstand nahm. Welche Aktion des Spielers weckte tatsächlich das Misstrauen des Trainers des Königlichen Klubs?

„Er begann zu zweifeln“: Mourinhos offenes Geständnis

Mourinho zufolge machte der Klub aus Madrid dem 30-Jährigen ein sehr großes und attraktives Angebot. Doch Rodris Zögern in der entscheidenden Phase der Verhandlungen missfiel dem Trainer:

„Ich habe mehrmals mit ihm gesprochen, und Real machte ihm ein sehr gutes Angebot. Der Klub kontaktierte Rodri und unterbreitete ihm ein großes Angebot, bevor er offizielle Verhandlungen mit City aufnahm. Rodri bekam jedoch Zweifel, zögerte, und sein Zögern weckte auch in mir Zweifel. „Real ist ein so großer Klub, dass dort kein Spieler an seiner Entscheidung zweifeln sollte. Man macht einem Spieler ein Angebot, und er sollte nur eine Frage stellen: ‚Wann soll ich kommen?‘ So muss das Konzept sein. Trotzdem hat er uns mit Respekt behandelt. Ich wünsche ihm viel Glück“, sagte José Mourinho.

Fakten zu Rodris Transfer und der El-Clásico-Rivalität

Kriterium Verhandlungen mit Real Madrid Endgültige Einigung mit Barcelona Spieler / Alter Rodri (30 Jahre, defensiver Mittelfeldspieler) Rodri (Ballon-d’Or-Gewinner 2024) Klubangebot Ein großes, von Mourinho persönlich unterbreitetes Angebot Vollständig angenommenes Angebot Vertragslaufzeit Nicht vereinbart (Verhandlungen beendet) Bis zum 30. Juni 2030 (Fünfjahresvertrag) Ergebnis Real zog sich wegen des Zögerns des Spielers zurück Am 18. August offiziell bekannt gegeben Frühere Berichte Es hieß, die persönlichen Vertragsbedingungen mit Real seien vereinbart worden Spät ins Rennen eingestiegen und gewonnen

Von der Einigung mit Real nach Katalonien

Früheren Berichten zufolge hatte Rodri die persönlichen Vertragsbedingungen mit dem Klub aus Madrid nahezu vereinbart. Nachdem Barcelona jedoch in das Transfer-Rennen eingestiegen war, änderte der Spieler seine Meinung, entschied sich für die Katalanen und unterschrieb am 18. August einen Vertrag mit den Blaugrana bis 2030.

Glaubt ihr, dass Rodri mit der Ablehnung von Real und dem Wechsel zu Barcelona die richtige Entscheidung getroffen hat, oder hätte er unter Mourinho mehr Titel gewonnen?

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