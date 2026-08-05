Mourinho bat Vinicius um eines: Was ist mit dem Transfer?

Angreifer von Real Madrid Vinicius Junior hat enthüllt, wie sein erstes Gespräch mit dem neuen Cheftrainer Jose Mourinho verlief. Nach Angaben des Brasilianers will der portugiesische Coach seinen Spielstil nicht verändern – vielmehr bat er den Flügelstürmer, weiterhin so frei und mit Freude zu spielen wie zuvor.

Die Aussage fällt in eine Zeit, in der die Transfergerüchte um Vinicius’ Zukunft zunehmen. Das Interesse von Arsenal soll echt sein, doch Real Madrid hat bislang nicht bestätigt, dass der Klub beschlossen hat, den Spieler zu verkaufen.

Mourinhos erste Forderung an Vinicius

Vinicius stieß nach der Weltmeisterschaft zum Team und bewertete die ersten Tage der Saisonvorbereitung positiv. Er erklärte, dass er die neuen Spieler und den Trainerstab kennengelernt und mit intensivem Training begonnen habe.

„Mourinho möchte, dass ich so bleibe, wie ich bin – glücklich bin und meinen eigenen Fußball spiele.“

Nach Aussage des brasilianischen Angreifers möchte der neue Trainer seine Stärken bewahren, anstatt ihn mit strengen taktischen Vorgaben einzuschränken. Auch Reuters stellte fest, dass Mourinho Vinicius’ freien, ausdrucksstarken und offensiven Fußball unterstützt.

Real Madrid legt den Fokus auf die körperliche Vorbereitung

Vinicius betonte, dass der Schwerpunkt der Mannschaft vor Saisonbeginn auf der Verbesserung der körperlichen Verfassung liege.

Die Spieler absolvieren in kurzer Zeit mehrere Trainingseinheiten und arbeiten im Fitnessraum an Kraft und Ausdauer. Vinicius zufolge ist eine hochwertige Saisonvorbereitung wichtig, um Verletzungen über das Jahr hinweg zu reduzieren und dem Trainer die Nutzung des gesamten Kaders zu ermöglichen.

Auch in den offiziellen Informationen von Real Madrid wurde festgehalten, dass Mourinhos Team die Arbeit im Fitnessraum und die körperliche Belastung mit Pressing, Ballbesitzübungen und Kleinfeldspielen verbindet.

Mit welchem Plan ist Mourinho zu Real Madrid zurückgekehrt?

Real Madrid bereitet sich unter Jose Mourinho auf die Saison 2026/27 vor. Der portugiesische Trainer nahm im Juli mit seinem neuen Trainerstab die Arbeit auf und führte bereits in den ersten Tagen Trainingseinheiten mit hoher Intensität ein.

Mourinhos Umgang mit Vinicius könnte ein wichtiges Signal sein. Der Brasilianer ist einer der gefährlichsten Angreifer des Teams. Seine Geschwindigkeit, seine Fähigkeiten im Eins-gegen-eins und seine überraschenden Entscheidungen spielen im Angriff von Real Madrid eine besondere Rolle.

Laut Reuters hat Vinicius für den Klub aus Madrid in allen Wettbewerben 128 Tore erzielt und 100 Vorlagen gegeben.

Will Arsenal Vinicius wirklich?

Britische Quellen berichten, dass Arsenal die Möglichkeit einer Verpflichtung von Vinicius prüft. Der Londoner Klub beobachtet die Situation rund um die Vertreter des Spielers, doch als die ersten Meldungen erschienen, hatte es keine direkten Verhandlungen zwischen den Vereinen gegeben.

Vinicius’ aktueller Vertrag läuft im Sommer 2027 aus. Dass die Verhandlungen über eine Verlängerung bislang keine Ergebnisse gebracht haben, verstärkt die Transfergerüchte. Quellen von Sky Sports zufolge plant Real Madrid jedoch nicht, den Spieler in diesem Sommer zu verkaufen, und ist zuversichtlich, seinen Vertrag zu verlängern.

Wie glaubwürdig ist der Bericht über 150 Millionen Euro?

Einige Medien haben berichtet, dass Real Madrid Angebote von mehr als 150 Millionen Euro für Vinicius prüfen könnte. Unter Berufung auf die spanische Presse schrieben mehrere Publikationen zudem, dass ein mögliches Transferpaket 160 Millionen Euro erreichen müsste. Diese Summe wurde vom Klub aus Madrid jedoch nicht offiziell bestätigt.

Verlässliche britische Quellen betonen dagegen, dass Real Madrids derzeitige Priorität nicht der Verkauf von Vinicius, sondern eine neue Vereinbarung mit ihm ist. Daher gibt es keine Grundlage dafür, die Summe von 150 bis 160 Millionen Euro als offiziellen Preis des Klubs darzustellen.

War Mourinhos Aussage eine Antwort auf die Transfergerüchte?

Vinicius’ Aussage, Mourinho habe ihn gebeten, „er selbst zu bleiben“, deutet auf einen positiven Beginn ihrer Zusammenarbeit hin. Hätte Mourinho den Spieler aus seinen Plänen gestrichen, wäre es wenig logisch, ihm ein solches Vertrauen in seine Freiheit auf dem Platz entgegenzubringen.

Im Fußball beseitigt das Vertrauen eines Trainers jedoch nicht vollständig das Transfer-Risiko. Die entscheidende Frage ist, ob sich Real Madrid und Vinicius auf die finanziellen und sportlichen Bedingungen eines neuen Vertrags einigen können.

Der Brasilianer spricht derzeit nicht über einen Transfer, sondern über die Vorbereitung auf die neue Saison. Mourinhos erste Forderung ist einfach: Vinicius soll sich nicht verändern und weiterhin den Fußball spielen, der ihn zum Star gemacht hat. Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!