Wichtiger Sieg in Qarshi: Nasaf besiegt Sogdiana und kehrt in die Top Vier zurück

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Wichtiger Sieg in Qarshi: Nasaf besiegt Sogdiana und kehrt in die Top Vier zurück

Im Rahmen des 25. Spieltags der usbekischen Superliga fand in Qarshi eines der zentralen Duelle statt, bei dem der lokale Nasaf Club den aus Jizzakh stammenden Sogdiana empfing und in einem intensiven Kampf mit 2:1 gewann.

Die Schützlinge von Ruziqul Berdiyev gingen bereits in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Führung und sicherten sich trotz des Drucks in der Schlussphase die so wichtigen 3 Punkte.

Schnelle Tore und Gudushauris Können

Das Spiel begann mit scharfen Angriffen der Gastgeber:

  • Schneller Treffer von Abdukholiqov: Bereits in der 6. Minute überlistete der erfahrene Torjäger Bobir Abdukholiqov die Abwehr und eröffnete den Torreigen (1:0);

  • Zweites Tor: Die 'Drachen' erhöhten den Druck und in der 36. Minute beförderte der georgische Legionär Paata Gudushauri den zweiten Ball ins gegnerische Netz (2:0);

  • Spannung in den letzten Minuten: Die Gäste aus Jizzakh verkürzten in der 85. Minute durch Sardor Jamolov auf 2:1, konnten aber in der verbleibenden Zeit nicht mehr ausgleichen.

Veränderungen in der Tabelle

Dieser Sieg war für die Mannschaft aus Qarshi im Kampf um die Spitzenplätze am Saisonende von großer Bedeutung:

  • Nasafs Aufstieg: Nach dem Erfolg erhöhte das Team sein Punktekonto auf 41 und kletterte auf den 4. Platz der Superliga-Tabelle;

  • Sogdianas Lage: Nach der Niederlage verbleibt das Team aus Jizzakh mit 29 Punkten auf dem 11. Tabellenplatz.

Spielbericht:

Superliga. 25. Spieltag

Nasaf — Sogdiana 2:1

  • Tore: Abdukholiqov 6, Gudushauri 36 — Jamolov 85.

  • Nasaf: Nematov, Davronov, Komilov, Gaybullayev, Bahromov (Muhiddinov, 63), Abdukholiqov, Rustamov, Rahmatov, Gulomov (Shala, 63), Gudushauri (Abdirahmatov, 80), Eshmurodov.

  • Sogdiana: Mitrovic, Juraboyev, Qobilov, Jumatov (Jamolov, 72), Asqarov (Boltaboyev, 46), Michin (Zaimovic, 67), Ivanovic, Doriyev, Karimov, Mavlonqulov (Urinboyev, 46), Nurmatov (Qahramonov, 46).

NasafSogdianaQarshiDschissachBobir Abdukholiqov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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