Abduvohid Nematov, der Stammtorhüter der usbekischen Nationalmannschaft und des Vereins Nasaf aus Qarshi, hat endlich auf die heftige Kritik von Fans und Experten reagiert, die nach den Weltmeisterschaftsspielen auf die Torhüter einprasselte. Als er während eines Trainingslagers der Nationalmannschaft von Journalisten auf die Kritik an der Körpergröße und den Fehlern der Torhüter angesprochen wurde, betonte er deutlich, dass es falsch sei, die gesamte Situation auf eine einzelne Position oder Person abzuwälzen.

Nematov verwies auf das dramatische Aufeinandertreffen mit Portugal und sagte: „Wenn man es sich insgesamt ansieht, wird so geredet, als hätte die Mannschaft 4 Tore geschossen und ich 5 kassiert, wodurch wir verloren haben. Die ganze Mannschaft hat verloren. Kritik gab es schon immer; sie gab es für meine Vorgänger und wird es auch für meine Nachfolger geben. Wenn es sein muss, wird es sie auch für euch geben.“, antwortete er scharf und gelassen. Nach den Spielen bei der WM wurden die Körpergröße und die Stellungsfehler der Torhüter intensiv diskutiert, doch Nematov erinnerte daran, dass die gesamte Mannschaft gleichermaßen für das Scheitern verantwortlich ist.

Also, hat unser Nationaltor wirklich Probleme mit der Körpergröße oder Erfahrung? Kann diese mutige Antwort von Nematov die Kritiker zum Schweigen bringen, und wird der Torhüter mit der Nummer 1 bei den kommenden großen Herausforderungen auf dem Platz antworten können?

„Das Spiel gegen Portugal, der Faktor Körpergröße und die Verantwortung der Mannschaft“: 5 Kernpunkte von Nematovs Aussage

Die wichtigsten Punkte der Pressekonferenz im Trainingslager der Nationalmannschaft:

Die Verantwortung liegt nicht nur beim Torhüter: Nematov lehnte es ab, die Niederlage allein als Fehler des Torhüters zu sehen, und betonte, dass sowohl Sieg als auch Niederlage der gesamten Mannschaft gehören;

Das Beispiel des Spiels gegen Portugal: Der Torhüter erklärte, dass in einem torreichen Spiel die gesamte Mannschaft in der Abwehr und im Angriff Fehler gemacht habe und es unfair sei, nur der letzten Linie die Schuld zu geben;

Reaktion auf die Kritik an Körpergröße und Anthropometrie: Trotz der Einwände vonExperten bezüglich der Körpergröße von Torhütern wies er darauf hin, dass ein professioneller Ansatz und harte Arbeit wichtiger seien;

Kritik ist ein fester Bestandteil des Fußballs: „Sie gab es vor mir und wird es nach mir geben“, Nematov zeigte, dass er die öffentliche Meinung als natürlichen Prozess betrachtet;

Vertrauen in die Zukunft: Der Torhüter versprach, dass Schlussfolgerungen gezogen werden und sich mit Gottes Hilfe in Zukunft alles zum Besseren wenden werde.

Abduvohid Nematovs Position: Die Behauptungen der Kritiker und die Antwort des Torhüters

Vergleich der Einwände der Fans und der Position des Torhüters:

Aufgeworfene Fragen Behauptungen von Kritikern und Experten Abduvohid Nematovs Antwort Hauptursache für Niederlagen Torwartfehler und unsicheres Spiel Das gesamte Mannschaftsspiel schwächelt; man kann nicht einer Person die Schuld geben Anthropometrischer Indikator (Körpergröße) Kleine Statur gegen internationale Größen Reaktion und Taktik sind im modernen Fußball wichtig, Körpergröße ist keine Ausrede Dramatisches Spiel gegen Portugal Der Hauptvorwurf ist das Kassieren vieler Tore „Die Mannschaft hat 4 geschossen, und es ist, als hätte nur ich 5 kassiert und wir hätten verloren“ Psychologische Reaktion auf Kritik Gefahr des Zusammenbruchs unter Druck „Kritik gab es schon immer und wird es geben, dem kann man nicht entkommen“ Nächster Plan und Ziel Forderung, den Platz im Kader zu überdenken Die richtigen Schlüsse aus Fehlern ziehen und vorwärts streben

Fußballexpertise: Warum sind Torhüter immer das erste Ziel?

Fazit von Sportanalysten und nationalen Fußballexperten:

Das grausame Schicksal des Torhüters: Ein Stürmer kann in 90 Minuten 5 gute Chancen vergeben und durch ein einziges Tor zum Helden werden; ein Torhüter hingegen kann 10 Super-Paraden zeigen und bei einem einzigen Fehler als Hauptschuldiger für die gesamte Niederlage gesteinigt werden;

Anthropometrie und moderne Trends: Es stimmt, dass es in europäischen und südamerikanischen Mannschaften mehr Torhüter über 190 cm gibt, aber Legenden wie Iker Casillas, David Ospina oder Keylor Navas wurden trotz einer Größe von etwa 185 cm Weltklasse; daher liegt das Problem nicht nur an der Körpergröße, sondern daran, wie viel die Abwehrreihe dem Gegner an Schüssen erlaubt;

Pressing auf dem Niveau von Portugal: Wenn die Abwehrreihe in einem Spiel gegen Top-Teams wie Portugal dem Druck nicht standhalten kann, ist es unvermeidlich, dass selbst der beste Torhüter der Welt nacheinander Tore kassiert;

Nematovs psychologische Stabilität: Abduvohid's offene und scharfe Antwort vor den Journalisten zeigt, dass sein innerer Charakter nicht gebrochen ist und er über einen Führungsgeist verfügt, der dem Druck standhalten kann.

Abduvohid Nematovs offene Antwort auf die Kritik erinnerte uns daran, dass Probleme in unserer Nationalmannschaft durch mannschaftliche Geschlossenheit gelöst werden sollten, nicht durch oberflächliche Ausreden.

Was denken Sie: Sind die Torhüter mehr für die Gegentore unserer Mannschaft bei der Weltmeisterschaft und großen internationalen Spielen verantwortlich, oder ist es die Unordnung der Abwehrreihe? Glauben Sie, dass Abduvohid Nematov die Nummer 1 unserer Nationalmannschaft bleiben wird? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese aktuelle Analyse des usbekischen Fußballs mit allen Fans!