13. Spieltag der Superliga beginnt: Drei-Tage-Spielplan veröffentlicht

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13. Spieltag der Superliga beginnt: Drei-Tage-Spielplan veröffentlicht

Heute, am 21. Juli, beginnt der 13. Spieltag der usbekischen Superliga. Während der dreitägigen Runde gastiert der amtierende Meister Neftchi bei Sogdiana in Zomin, während Pakhtakor zu Hause gegen Khorezm antritt.

Ein weiteres bemerkenswertes Duell des Spieltags ist das Aufeinandertreffen von Mash'al und Nasaf. Alle Spiele sind für 20:00 Uhr angesetzt.

Meister vor Bewährungsprobe in Zomin

Eines der zentralen Spiele des 13. Spieltags findet zwischen Sogdiana und Neftchi statt.

Der amtierende Meister geht auf die Jagd nach wichtigen Auswärtspunkten, während Sogdiana versuchen wird, einen der Favoriten auf heimischem Boden zu stoppen.

Das Spiel findet am 21. Juli in Zomin statt und beginnt um 20:00 Uhr.

Pakhtakor will verlorenen Boden gutmachen

Nachdem Pakhtakor am letzten Spieltag Punkte liegen gelassen hat, empfangen sie diesmal Khorezm.

Die Mannschaft aus Taschkent will das Heimspiel gewinnen, um ihre Position in der Tabelle zu festigen. Khorezm hofft auf eine Überraschung in der Hauptstadt.

Am 21. Juli treffen zudem Bukhara und Bunyodkor aufeinander.

Spannung vor dem Duell Mash'al gegen Nasaf

Am 22. Juli richtet sich die Aufmerksamkeit der Fans auf das Spiel zwischen Mash'al und Nasaf.

Duelle zwischen regionalen Rivalen sind meist hart umkämpft. Am selben Tag finden auch die Spiele Lokomotiv gegen Andijon sowie Kokand-1912 gegen AGMK statt.

Der Spieltag endet mit einem Heimspiel von Navbahor

Die letzten Spiele des 13. Spieltags werden am 23. Juli ausgetragen.

Surkhon empfängt Dinamo, während Navbahor in Namangan gegen Qizilqum antritt.

Spielplan 13. Spieltag Superliga

21. Juli, Dienstag

20:00 — Sogdiana vs. Neftchi
20:00 — Bukhara vs. Bunyodkor
20:00 — Pakhtakor vs. Khorezm

22. Juli, Mittwoch

20:00 — Mash'al vs. Nasaf
20:00 — Lokomotiv vs. Andijon
20:00 — Kokand-1912 vs. AGMK

23. Juli, Donnerstag

20:00 — Surkhon vs. Dinamo
20:00 — Navbahor vs. Qizilqum

Die acht Spiele des 13. Spieltags könnten die Tabellensituation maßgeblich beeinflussen. Besonders für die Titelanwärter zählt jeder Punkt.

ПахтакорNasafNeftchiSogdiana
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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