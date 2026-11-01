Ruziqul Berdiyev reagiert scharf auf das Remis gegen Surkhon, Müdigkeit und Kritik

Im Rahmen der Superliga von Usbekistan war der Verein Nasaf aus Qarshi zu Gast bei «Surxon» und erreichte in einem hart umkämpften Spiel ein 1:1-Unentschieden. Nach der Begegnung nahm der Cheftrainer der Gäste, Ruziqul Berdiyev an der Pressekonferenz teil und gab offene sowie entschlossene Antworten auf Fragen zu den Gründen für das glanzlose Spiel, die mangelnde Chancenverwertung, die durch den engen Spielplan bedingte Müdigkeit und die Misserfolge auf internationaler Bühne.

«Wir hätten schon in der 15. Minute 2:0 führen können»

Der Experte ging zunächst auf den Zustand des Platzes und das Hauptdefizit der Mannschaft ein:

«Vielleicht hat heute auch der Zustand des Platzes eine Rolle gespielt – das Spiel war von vielen Zweikämpfen geprägt und war nicht so gehaltvoll wie erwartet. Dennoch wurden auf beiden Seiten genügend gute Möglichkeiten kreiert. Wir hätten bereits in der 15. Minute 2:0 führen können. Bobur, Pata und unsere anderen Spieler hatten sehr gute Chancen. Doch die Unfähigkeit, Situationen mit Kaltblütigkeit abzuschließen, wird derzeit zu unserem Kopfzerbrechen und zu einem unserer Hauptprobleme. Auch beim Umschalten auf Konter haben wir etwas geschwächelt.»

Defensivprobleme und die Auswirkungen des dichten Spielplans

Berdiyev betonte, dass Spiele im Zweitagesabstand die körperliche Verfassung der Spieler ernsthaft beeinträchtigen, und erklärte den Druck des Gegners in den Schlussminuten mit Müdigkeit:

Einsatz am dritten Tag: «Wir standen nach nur zwei Tagen Pause wieder auf dem Platz. Aufgrund der Müdigkeit kommen wir in manchen Situationen den schnellen Aktionen des Gegners nicht hinterher.»

Lücken bei der Rückwärtsbewegung: Spieler, die zu viel Kraft in den Angriff investierten, konnten aufgrund der Erschöpfung nicht rechtzeitig zurückkehren, was «Surxon» am Ende des Spiels gefährliche Chancen ermöglichte.

Vergleich mit dem kuwaitischen Klub: Unterschiedliche Bedingungen und Möglichkeiten

Der Trainer reagierte auf die Ansichten von Jelicic zum Thema «Drei-Tage-Rhythmus und Regeneration» und erklärte, dass dies unter den Bedingungen in Usbekistan ohne einen breiten Kader und bei langen Reisen extrem schwierig sei:

«Das ist die persönliche Meinung von Jelicic. In unserem Klima und unter den gegebenen Umständen ist es sehr schwer, sich an diesen Prozess anzupassen. Besonders wenn Auslandsreisen involviert sind. Nehmen wir zum Beispiel unseren Gegner in der AFC Champions League, das Team aus Kuwait. Sie flogen vier Tage früher mit einem Charterflug nach Qarshi, kehrten sofort nach dem Spiel zurück und ruhen sich heute aus, nachdem sie ihr Spiel in der heimischen Liga abgesagt haben. Wir hingegen müssen weite Strecken nach Kuwait zurücklegen und spielen ununterbrochen in der heimischen Liga. Es ist sehr schwer, dieses Tempo mit einer Stammelf durchzuhalten.»

«Wer sagt, dass Nasaf schadet, irrt sich gewaltig»: Reaktion auf die ACL-Kritik

Ruziqul Berdiyev wies die kritische Frage, ob die internationalen Ergebnisse der Mannschaft dem usbekischen Fußball schaden, scharf zurück: