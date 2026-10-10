Nasaf besiegt Dinamo in letzter Sekunde und kehrt in die Top 4 zurück

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Nasaf besiegt Dinamo in letzter Sekunde und kehrt in die Top 4 zurück

Das Duell zwischen Nasaf und Dinamo Samarkand in Qarshi im Rahmen des 23. Spieltags der usbekischen Superliga entwickelte sich zu einem der intensivsten und dramatischsten Spiele der laufenden Saison. Das Schicksal der Partie entschied sich erst in der Nachspielzeit, als die Gastgeber einen hart erkämpften 2:1-Sieg besiegelten.

Die Schützlinge von Ro‘ziqul Berdiyev festigten durch diese drei wichtigen Punkte ihre Position in der Tabelle erheblich.

Ein Torregen in den letzten 15 Minuten

Obwohl der Großteil des Spiels von hartem Kampf geprägt war, fielen alle Tore und entscheidenden Wendungen erst in der Schlussphase:

  • Führungstreffer (80. Minute): Nasaf-Stürmer Adenis Shala traf ins gegnerische Tor und brachte die Gastgeber in Führung;

  • Schnelle Antwort aus Samarkand (83. Minute): Nach dem Rückstand drängte Dinamo auf den Ausgleich, und der eingewechselte Oybek O‘rmonjonov stellte nur drei Minuten später den Gleichstand wieder her — 1:1;

  • Der entscheidende Treffer in der 90.+6 Minute: In den letzten Sekunden der Nachspielzeit nutzte Verteidiger Alibek Davronov eine Situation im Strafraum und erzielte das Siegtor für die „Drachen“ — 2:1.

Tabellenveränderung: Die „Drachen“ auf Platz 4

Das Ergebnis des kampfbetonten Spiels in Qarshi hat direkte Auswirkungen auf die Saisonziele der Teams:

  • Nasaf klettert auf den 4. Platz: Nach diesem Sieg erhöhten die „Drachen“ ihr Punktekonto auf 37 Zähler und festigten ihren Platz auf Rang 4 der Tabelle;

  • Dinamo bleibt auf Platz 9: Die Mannschaft aus Samarkand, die kurz vor einem Punktgewinn stand, belegt mit 30 Punkten weiterhin den 9. Platz.

Spielbericht und Aufstellungen

Superliga. 23. Spieltag

Nasaf — Dinamo 2:1

Tore: Adenis Shala (80.), Alibek Davronov (90.+6) — Oybek O‘rmonjonov (83.).

  • Nasaf: Abduvohid Ne’matov, Akramjon Komilov (Alibek Davronov, 61.), G‘olib G‘aybullayev, Sardor Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov (Murod Rahmatov, 61.), Bobir Abdixoliqov (Yusuf Otubanjo, 61.), Sharof Muhitdinov (Dilshod Murtazayev, 71.), Oybek Rustamov, Abbos G‘ulomov (Paata Gudushauri, 83.), Umar Eshmurodov.

  • Dinamo: Edem Nemanov, Artyom Radayev, Mixail Shtefan, Aziz Amonov (Oybek O‘rmonjonov, 62.), Anvar Hojimirzayev (Jahongirbek Abdusalomov, 88.), Amadu Dumbuya (Abdug‘afur Haydarov, 88.), Salim Mustafoyev, Jaloliddin Jumaboyev, Akbar Xudoyberdiyev (Rasul Yo‘ldoshev, 63.), Xaris Haydarevich (Tigran Avanesyan, 63.), Firdavs Abdurahmonov.

Dieser hart erkämpfte Sieg in Qarshi unterstreicht erneut die Ambitionen von Nasaf, in der entscheidenden Phase der Meisterschaft um die Spitzenplätze mitzukämpfen.

NasafDinamoUsbekische SuperligaQarshiFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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