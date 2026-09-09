Benefiz der „Drachen“ in Qarshi: Nasaf erzielt 3 Tore gegen Bunyodkor

Usbekische Superliga Eines der zentralen und prinzipiellen Duelle des 21. Spieltags fand in der Stadt Qarshi statt. Der lokale Verein Nasaf empfing vor heimischer Kulisse das namhafte Team Bunyodkor aus Taschkent. Mit dem Ziel, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern, übernahmen die „Drachen“ von Beginn an die Initiative und besiegten den Hauptstadtklub klar mit 3:0. Ruziqul Berdiyev Seine Schützlinge konnten dank taktischer Disziplin und Kombinationsspiel die gegnerische Abwehr in beiden Halbzeiten schwer unter Druck setzen. Wer glänzte bei der Torshow in Qarshi, wie traten die Teams an und wie beeinflusste dieser wichtige Erfolg die Tabelle? Am Ende des Artikels liefern wir alle Details zur aktuellen Situation: der neue Status von Nasaf mit 31 Punkten und das Schicksal von Bunyodkor, das in einer schwierigen Lage steckt.

Druck der „Drachen“: Torgala von Gulamov, Rakhmatov und Mukhitdinov

Das Spiel verlief unter der totalen territorialen Überlegenheit und den stürmischen Angriffen der Gastgeber:

Früher Treffer durch Abbos Gulamov: In der 14. Minute wurde ein schneller Angriff von Nasaf erfolgreich abgeschlossen, als Abbos Gulamov den Torreigen eröffnete (1:0);

Bekjon Rakhmatovs Tor vor der Pause: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in der 37. Minute, überwand Bekjon Rakhmatov das Tor der Gäste zum zweiten Mal und festigte die Führung der Gastgeber (2:0);

Der Schlusspunkt durch Sharof Mukhitdinov: Als das Spiel bereits entschieden war, setzte Sharof Mukhitdinov in der 87. Minute mit einem sehenswerten Treffer den Schlusspunkt (3:0);

Sichere Defensive: Nationaltorhüter Abduvohid Nematov und die Abwehrreihe hielten während des gesamten Spiels ihren Kasten sauber.

„Wir mussten unseren Fans in jedem Heimspiel attraktiven Fußball zeigen. Die Jungs haben die Aufgabe hervorragend erfüllt und einen wichtigen Sieg errungen“, so das Urteil des Trainerstabs von Nasaf.

Startaufstellungen und Auswechslungen

Die Trainer schickten für dieses brisante Duell folgende Spieler auf das Feld:

Aufstellung Nasaf: Abduvohid Nematov, Alibek Davronov, Akromjon Komilov, Zafarmurod Abdirahmatov, Bobur Abdikholikov (Golib Gaybullayev, 66), Sharof Mukhitdinov, Oybek Rustamov, Bekjon Rakhmatov (Yashnarbek Berdirakhmonov, 45), Abbos Gulamov, Paata Gudushauri (Yusuf Otubanjo, 66), Umarbek Eshmurodov;

Aufstellung Bunyodkor: Abdumavlon Abduljalilov, Sardor Rakhmonov, Amir Turaqulov, Sardor Abdunabiyev, Muhammad Khakimov, Shahzodjon Nematjonov, Narimonjon Akhmadjonov, Nosirjon Abdusalomov, Abdurakhmon Sulaymonov (Mirkomil Annamatov, 56), Shamsiddin Tursunmahamadov (Fakhriddin Muhammadov, 56), Ivan Bukrin.

Drastische Veränderung in der Tabelle

Die wichtigste Frage, die viele Fans des usbekischen Fußballs beschäftigt, ist, wie sich die Positionen in der Superliga-Tabelle nach diesem Spiel verändert haben. Das wichtigste Fazit ist, dass das Team Nasaf aus Qarshi nach dem hohen Heimsieg sein Punktekonto auf 31 Punkte erhöhte und nun auf dem 7. Platz steht. Für den einstigen Hegemon aus Taschkent, Bunyodkor, geht die schwierige Zeit weiter: Die „Schwalben“ verharren mit nur 19 Punkten auf dem gefährlichen 15. Platz . Während die souveräne Leistung von Nasaf zeigt, dass das Team am Saisonende um die Spitzenplätze kämpfen wird, muss Bunyodkor die Situation dringend verbessern, um den Klassenerhalt zu sichern.

Glauben Sie, dass Nasaf dieses Siegestempo bis zum Saisonende halten und in die Top 3 einziehen kann? Was ist Ihrer Meinung nach der Hauptgrund dafür, dass Bunyodkor, einst als asiatischer Gigant gefeiert, auf dem 15. Platz feststeckt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Details dieses großen Duells im usbekischen Fußball mit Ihren Freunden!