Ruben Dias spricht über die schmerzhafte Niederlage gegen Aston Villa

Nach der 1:2-Auswärtsniederlage gegen Aston Villa am 8. Spieltag der Premier League, Manchester City Kapitän Ruben Dias teilte seine Gedanken zu diesem Spiel und der ersten Saisonniederlage mit.

Die „Citizens“, die mit sieben Siegen in Folge sensationell in die Saison gestartet waren, mussten im schwierigen Duell in Birmingham den ersten Punktverlust hinnehmen. Der Kapitän erkannte die hohe Effizienz des Gegners an und gab die Schwierigkeiten seiner Mannschaft zu Beginn des Spiels offen zu.

„Es brauchte Zeit, um sich anzupassen“: Schwierigkeiten in der ersten Halbzeit

Der erfahrene portugiesische Verteidiger merkte an, dass die Gastgeber in den Anfangsminuten des Spiels taktisch unerwartete Züge machten:

Anfängliche Verwirrung: „Diese Niederlage schmerzt sehr, weil wir auf dem Platz hart gekämpft haben. Wir brauchten Zeit, um in den ersten 10-15 Minuten der ersten Halbzeit in den Rhythmus des Spiels zu kommen;

Taktische Änderungen: Sie haben ihre Positionierung auf dem Platz unerwartet geändert, und es hat einige Zeit gedauert, bis wir uns an dieses neue System angepasst haben“, erklärte Dias.

„Zwei Angriffe und zwei Tore“: Die extrem hohe Effizienz des Gegners

Ruben Dias stellte fest, dass obwohlManchester City eine deutliche Initiative hatte, der Gegner seine Chancen maximal nutzte:

Schmerzhafter Unterschied: „Trotzdem haben wir unermüdlich gekämpft und Chancen kreiert. Der Gegner kam nur zweimal nach vorne und erzielte 2 Tore. Wahrlich eine sehr hohe und gnadenlose Effizienz;

Aufgaben für die Zukunft: Es gibt noch viele Aspekte, an denen wir ernsthaft arbeiten müssen. Wir müssen besser und mit höherer Qualität spielen“, betonte der Kapitän.

Die Niederlage im Villa Park hatManchester City zwar nicht die Tabellenführung gekostet, aber die Mängel in der Defensive und beim Spielaufbau waren eine ernste Warnung für den Trainerstab.