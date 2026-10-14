Manchester City und PSG treffen heute aufeinander – Wer triumphiert im historischen Duell?
Im Rahmen des 2. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/2027 treffen zwei europäische Schwergewichte aufeinander – der englische Club Manchester City und der französische Vertreter PSG . Das mit Spannung erwartete Duell findet im prachtvollen Etihad Stadium in Manchester statt und wird um 00:00Uhr (Nacht vom 14. auf den 15. Oktober) angepfiffen.
Beide Vereine zählen zu den Top-Favoriten auf den wichtigsten Titel des Kontinents, weshalb das Aufeinandertreffen im Etihad zweifellos das absolute Highlight und das spannendste Spiel des Spieltags ist.
Die letzten 5 direkten Duelle
Die letzten fünf Champions-League-Begegnungen zwischenManchester City und PSG waren intensiv und torreich:
22.01.2025 | Champions League: PSG — Manchester City— 4:2;
24.11.2021 | Champions League: Manchester City — PSG — 2:1;
28.09.2021 | Champions League: PSG — Manchester City — 2:0;
04.05.2021 | Champions League: Manchester City — PSG — 2:0;
28.04.2021 | Champions League: PSG — Manchester City — 1:2.
Vergleich der direkten Duelle
Die Ergebnisse der letzten fünf Spiele stellen sich wie folgt dar:
Statistik
Manchester City
PSG
Anzahl der Siege
3
2
Erzielte Tore
8
8
Ergebnis des letzten Spiels
Niederlage (2:4)
Sieg (4:2)
Was ist vom heutigen Spiel zu erwarten?
Wichtige Punkte in der Tabelle: Im neuen Ligaphase-Format sind jeder Punkt und die Tordifferenz entscheidend für die Qualifikation für die K.o.-Phase;
Revanche-Stimmung: Obwohl die Pariser das Spiel Anfang 2025 mit 4:2 gewannen, wird City alles daransetzen, sich vor heimischem Publikum zu revanchieren;
Duell der Stars: Beide Kader sind mit den wertvollsten und besten Spielern der Welt besetzt, was ein hochklassiges und offensives Spiel verspricht.
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