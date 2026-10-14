Manchester City und PSG treffen heute aufeinander – Wer triumphiert im historischen Duell?

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Manchester City und PSG treffen heute aufeinander – Wer triumphiert im historischen Duell?

Im Rahmen des 2. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/2027 treffen zwei europäische Schwergewichte aufeinander – der englische Club Manchester City und der französische Vertreter PSG . Das mit Spannung erwartete Duell findet im prachtvollen Etihad Stadium in Manchester statt und wird um 00:00Uhr (Nacht vom 14. auf den 15. Oktober) angepfiffen.

Beide Vereine zählen zu den Top-Favoriten auf den wichtigsten Titel des Kontinents, weshalb das Aufeinandertreffen im Etihad zweifellos das absolute Highlight und das spannendste Spiel des Spieltags ist.

Die letzten 5 direkten Duelle

Die letzten fünf Champions-League-Begegnungen zwischenManchester City und PSG waren intensiv und torreich:

  • 22.01.2025 | Champions League: PSG — Manchester City4:2;

  • 24.11.2021 | Champions League: Manchester City — PSG — 2:1;

  • 28.09.2021 | Champions League: PSG — Manchester City — 2:0;

  • 04.05.2021 | Champions League: Manchester City — PSG — 2:0;

  • 28.04.2021 | Champions League: PSG — Manchester City — 1:2.

Vergleich der direkten Duelle

Die Ergebnisse der letzten fünf Spiele stellen sich wie folgt dar:

Statistik

Manchester City

PSG

Anzahl der Siege

3

2

Erzielte Tore

8

8

Ergebnis des letzten Spiels

Niederlage (2:4)

Sieg (4:2)

Was ist vom heutigen Spiel zu erwarten?

  • Wichtige Punkte in der Tabelle: Im neuen Ligaphase-Format sind jeder Punkt und die Tordifferenz entscheidend für die Qualifikation für die K.o.-Phase;

  • Revanche-Stimmung: Obwohl die Pariser das Spiel Anfang 2025 mit 4:2 gewannen, wird City alles daransetzen, sich vor heimischem Publikum zu revanchieren;

  • Duell der Stars: Beide Kader sind mit den wertvollsten und besten Spielern der Welt besetzt, was ein hochklassiges und offensives Spiel verspricht.

Manchester CityPSGChampions League 2026/2027Etihad StadiumFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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