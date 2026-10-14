Manchester City und PSG treffen heute aufeinander – Wer triumphiert im historischen Duell?

Im Rahmen des 2. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/2027 treffen zwei europäische Schwergewichte aufeinander – der englische Club Manchester City und der französische Vertreter PSG . Das mit Spannung erwartete Duell findet im prachtvollen Etihad Stadium in Manchester statt und wird um 00:00Uhr (Nacht vom 14. auf den 15. Oktober) angepfiffen.

Beide Vereine zählen zu den Top-Favoriten auf den wichtigsten Titel des Kontinents, weshalb das Aufeinandertreffen im Etihad zweifellos das absolute Highlight und das spannendste Spiel des Spieltags ist.

Die letzten 5 direkten Duelle

Die letzten fünf Champions-League-Begegnungen zwischenManchester City und PSG waren intensiv und torreich:

22.01.2025 | Champions League: PSG — Manchester City— 4:2 ;

24.11.2021 | Champions League: Manchester City — PSG — 2:1 ;

28.09.2021 | Champions League: PSG — Manchester City — 2:0 ;

04.05.2021 | Champions League: Manchester City — PSG — 2:0 ;

28.04.2021 | Champions League: PSG — Manchester City — 1:2.

Vergleich der direkten Duelle

Die Ergebnisse der letzten fünf Spiele stellen sich wie folgt dar:

Statistik Manchester City PSG Anzahl der Siege 3 2 Erzielte Tore 8 8 Ergebnis des letzten Spiels Niederlage (2:4) Sieg (4:2)

Was ist vom heutigen Spiel zu erwarten?