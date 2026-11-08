Sensationeller Einbruch in der EPL: Manchester City kehrt zu einer dunklen Tradition von 1904 zurück

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Sensationeller Einbruch in der EPL: Manchester City kehrt zu einer dunklen Tradition von 1904 zurück

Einer der Hauptanwärter auf den Titel in der englischen Premier League, "Manchester City", steckt in einer tiefen Krise. Am letzten Spieltag reiste die Mannschaft von Enzo Maresca zu Nottingham Forest und musste eine 1:3-Niederlage hinnehmen.

Diese Niederlage ist der dritte Rückschlag in Folge für den Klub aus Manchester im Wettbewerb. Zuvor hatte der Verein auswärts gegen Aston Villa (1:2) und dann gegen Brighton (0:1) verloren. Der Verlust von 9 Punkten in Folge hat zu einem der unerwartetsten statistischen Ergebnisse in der Vereinsgeschichte geführt.

Squawka-Bericht: Eine dunkle Tradition von 1904/1905 wiederholt sich

Laut dem renommierten Statistikportal Squawka sind die "Citizens" das zweite Team in der Geschichte der höchsten englischen Spielklasse, das einen beispiellosen Negativrekord aufgestellt hat:

  • Ein starker Start und ein jäher Absturz: Die Saison mit 7 Siegen in Folge zu beginnen und dann 3 Spiele hintereinander zu verlieren, wurde in der englischen Meisterschaft zuletzt vor 121 Jahren beobachtet;

  • 121 Jahre Geschichte: Ein solch schwacher Start und Absturz wurde erstmals in der Saison 1904/1905 von Sheffield Wednesday verzeichnet. Mehr als ein Jahrhundert später hat City diese unrühmliche Statistik wiederholt.

Citys drei aufeinanderfolgende Schläge:

  1. Aston Villa — "Manchester City" 2:1 — der erste unerwartete Stolperstein auf dem Weg zur Meisterschaft;

  2. Manchester City — Brighton 0:1 — Schwäche im Angriff und Fehler im Mittelfeld;

  3. Nottingham Forest — Manchester City 3:1 — eine Krise in der Verteidigung und die 3. Niederlage in Folge.

Ein besorgniserregendes Bild in der Tabelle

Nachdem die Mannschaft aus Manchester in drei aufeinanderfolgenden Runden Punkte gelassen hat, hat sie den Spitzenreiter im Titelrennen davonziehen lassen:

  • 6 Punkte Rückstand auf Arsenal: Nach 10 Spieltagen steht Manchester City bei 21 Punkten und belegt den 2. Platz;

  • Die klare Dominanz der Londoner: Der FC Arsenal aus London hat seine Führung gefestigt und steht mit 27 Punkten an der Spitze, womit der Vorsprung auf die "Citizens" auf 6 Punkte angewachsen ist.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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