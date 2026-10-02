„Mit Husanov gibt es kein Gegentor“: Manchester City beeindruckt von der Leistung des usbekischen Verteidigers

·21·Sport
„Mit Husanov gibt es kein Gegentor“: Manchester City beeindruckt von der Leistung des usbekischen Verteidigers

Der europäische Spitzenklub „Manchester City“ hat die Leistungen seiner Stars, die während der Länderspielpause für ihre Nationalmannschaften im Einsatz waren, genau analysiert! Einer der Hauptakteure, der in den Fokus des Klubs rückte, war das talentierte usbekische Innenverteidiger-Talent Abdukodir Husanov. Die englischen Experten waren beeindruckt, dass der Gegner während des Spiels in Taschkent gegen Syrien (4:1), als unser Legionär auf dem Platz stand, dem Tor nicht einmal nahekommen konnte. Währenddessen musste der Top-Torjäger des Teams, Erling Haaland, mit Norwegen eine unerwartete Niederlage hinnehmen. Wie bewerten die „Citizens“ die Leistungen ihrer Stars in den Nationalteams?

Wenn Husanov auf dem Platz steht, bleibt das Tor vernagelt!

Manchester City“ hob in seiner Presseerklärung die fehlerfreie Leistung von Abdukodir Husanov im Trikot der usbekischen Nationalmannschaft hervor:

  • 85 Minuten absolute Kontrolle: Husanov stand in der Startelf und erstickte 85 Minuten lang jeden Angriff des Gegners im Keim;

  • Der usbekische Verteidiger ging vom Platz — Syrien traf: Während Abdukodir auf dem Feld stand, konnte Syrien kein Tor erzielen; der einzige Ehrentreffer der Gäste fiel erst, nachdem Husanov ausgewechselt wurde;

  • Souveräner Sieg: Der klare 4:1-Sieg unserer Nationalmannschaft wurde auf der Klub-Website hoch gelobt.

Defensiv-Masterclass von Dias, während Haaland in einem harten Kampf strauchelte

„Am Donnerstagabend spielte Rúben Dias die vollen 90 Minuten für Portugal, klärte den Ball siebenmal aus der Gefahrenzone und legte den Grundstein für den 4:2-Sieg seines Teams gegen Dänemark. Doch Norwegen unter der Führung von Erling Haaland verlor nach einer Roten Karte in Unterzahl mit 1:2 gegen Wales.“

Während diese Niederlage ein schwerer Schlag für Haaland und Norwegen war, führt die portugiesische Auswahl von Dias mit 9 Punkten die Gruppe 4 der UEFA Nations League souverän an.

Manchester City“: Die Leistungen der Stars in ihren Nationalteams

Spieler

Nationalmannschaft

Spiel und Ergebnis

Hauptaktion auf dem Platz

Abdukodir Husanov

Usbekistan

Usbekistan 4:1 Syrien

85 Minuten im Einsatz; solange er auf dem Platz stand, blieb das Tor sauber

Rúben Dias

Portugal

Dänemark 2:4 Portugal

90 Minuten gespielt; 7 Klärungsaktionen aus der Gefahrenzone

Erling Haaland

Norwegen

Wales 2:1 Norwegen

90 Minuten gespielt, aber das Team verlor in Unterzahl

Am Sonntagabend treffen in Porto nun zwei Giganten von „Manchester City“ aufeinander — Rúben Dias und Erling Haaland!

Glauben Sie, dass die besondere Erwähnung von Abdukodir Husanov durch die Website von Manchester City Pep Guardiola dazu bewegen könnte, ihm in den kommenden Premier-League-Spielen einen Stammplatz zu geben? Wer wird sich im Duell zwischen Dias und Haaland am Sonntag durchsetzen?

Hinterlassen Sie Ihre Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie diesen Bericht über die internationale Anerkennung unseres usbekischen Legionärs mit allen Fußballfans via Telegram!

Abdukodir HusanovManchester CityRúben DiasErling HaalandFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Chelsea startet Vorstoß für Husanov: Alonso macht den usbekischen Verteidiger zum HauptzielChelsea startet Vorstoß für Husanov: Alonso macht den usbekischen Verteidiger zum Hauptziel30 September 20:27Der Hauptgrund für den Transfer von Abdukodir Khusanov zu Manchester City enthülltDer Hauptgrund für den Transfer von Abdukodir Khusanov zu Manchester City enthüllt26 September 16:01Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den IranManchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran25 September 21:43„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov22 September 00:56Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-FansAbdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans19 September 11:11Husanovs Glanzleistung: Der usbekische Verteidiger erhält Top-Bewertung beim gestrigen Sieg von CityHusanovs Glanzleistung: Der usbekische Verteidiger erhält Top-Bewertung beim gestrigen Sieg von City18 September 14:05
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov