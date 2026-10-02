Der europäische Spitzenklub „Manchester City“ hat die Leistungen seiner Stars, die während der Länderspielpause für ihre Nationalmannschaften im Einsatz waren, genau analysiert! Einer der Hauptakteure, der in den Fokus des Klubs rückte, war das talentierte usbekische Innenverteidiger-Talent Abdukodir Husanov. Die englischen Experten waren beeindruckt, dass der Gegner während des Spiels in Taschkent gegen Syrien (4:1), als unser Legionär auf dem Platz stand, dem Tor nicht einmal nahekommen konnte. Währenddessen musste der Top-Torjäger des Teams, Erling Haaland, mit Norwegen eine unerwartete Niederlage hinnehmen. Wie bewerten die „Citizens“ die Leistungen ihrer Stars in den Nationalteams?

Wenn Husanov auf dem Platz steht, bleibt das Tor vernagelt!

„Manchester City“ hob in seiner Presseerklärung die fehlerfreie Leistung von Abdukodir Husanov im Trikot der usbekischen Nationalmannschaft hervor:

85 Minuten absolute Kontrolle: Husanov stand in der Startelf und erstickte 85 Minuten lang jeden Angriff des Gegners im Keim;

Der usbekische Verteidiger ging vom Platz — Syrien traf: Während Abdukodir auf dem Feld stand, konnte Syrien kein Tor erzielen; der einzige Ehrentreffer der Gäste fiel erst, nachdem Husanov ausgewechselt wurde;

Souveräner Sieg: Der klare 4:1-Sieg unserer Nationalmannschaft wurde auf der Klub-Website hoch gelobt.

Defensiv-Masterclass von Dias, während Haaland in einem harten Kampf strauchelte

„Am Donnerstagabend spielte Rúben Dias die vollen 90 Minuten für Portugal, klärte den Ball siebenmal aus der Gefahrenzone und legte den Grundstein für den 4:2-Sieg seines Teams gegen Dänemark. Doch Norwegen unter der Führung von Erling Haaland verlor nach einer Roten Karte in Unterzahl mit 1:2 gegen Wales.“

Während diese Niederlage ein schwerer Schlag für Haaland und Norwegen war, führt die portugiesische Auswahl von Dias mit 9 Punkten die Gruppe 4 der UEFA Nations League souverän an.

„Manchester City“: Die Leistungen der Stars in ihren Nationalteams

Spieler Nationalmannschaft Spiel und Ergebnis Hauptaktion auf dem Platz Abdukodir Husanov Usbekistan Usbekistan 4:1 Syrien 85 Minuten im Einsatz; solange er auf dem Platz stand, blieb das Tor sauber Rúben Dias Portugal Dänemark 2:4 Portugal 90 Minuten gespielt; 7 Klärungsaktionen aus der Gefahrenzone Erling Haaland Norwegen Wales 2:1 Norwegen 90 Minuten gespielt, aber das Team verlor in Unterzahl

Am Sonntagabend treffen in Porto nun zwei Giganten von „Manchester City“ aufeinander — Rúben Dias und Erling Haaland!

Glauben Sie, dass die besondere Erwähnung von Abdukodir Husanov durch die Website von Manchester City Pep Guardiola dazu bewegen könnte, ihm in den kommenden Premier-League-Spielen einen Stammplatz zu geben? Wer wird sich im Duell zwischen Dias und Haaland am Sonntag durchsetzen?

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