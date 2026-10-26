AFC Asien-Pokal 2027: Spielplan der usbekischen Nationalmannschaft steht fest

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AFC Asien-Pokal 2027: Spielplan der usbekischen Nationalmannschaft steht fest

Die Asian Football Confederation (AFC) sowie das in Saudi-Arabienansässige lokale Organisationskomitee haben den offiziellen Spielplan für die Kontinentalmeisterschaft Anfang 2027 bestätigt.

Die usbekische Nationalmannschaft wurde in Gruppe B gelost und trifft im Kampf um den Einzug in die K.-o.-Runde auf Jordanien, Nordkorea (DVR Korea) und Bahrain. Das Turnier findet vom 7. Januar bis zum 5. Februar 2027 statt, wobei 24 Nationalmannschaften um den Titel kämpfen.

Der Weg der usbekischen Nationalmannschaft in der Gruppenphase

Unsere Nationalmannschaft bestreitet ihre Gruppenspiele in den zwei großen saudischen Städten Dschidda und Riad:

  • Erster Test — gegen Jordanien: Unsere Auswahl beginnt das Turnier am 8. Januar in einem prächtigen Stadion in Dschidda gegen eine der stärksten Mannschaften des Kontinents, Jordanien;

  • Zweiter Spieltag — Duell gegen die DVR Korea: Am 13. Januar reisen unsere Spieler in die Hauptstadt Riad, um gegen Nordkorea (DVR Korea) anzutreten, das für seine physische Stärke und disziplinierte Spielweise bekannt ist;

  • Entscheidungsspiel — Widerstand aus Bahrain: Das letzte Gruppenspiel findet am 17. Januar erneut in Dschidda gegen Bahrain statt.

AFC Asien-Pokal 2027: Spielplan der Gruppe B

(Alle Anstoßzeiten sind in Taschkent-Zeit angegeben)

Spieltag

Spiel

Datum

Zeit

Stadion

Stadt

1. Spieltag

Usbekistan – Jordanien

8. Januar 2027

22:30

King Abdullah Sports City

Dschidda

2. Spieltag

Usbekistan – DVR Korea

13. Januar 2027

18:30

Kingdom Arena

Riad

3. Spieltag

Usbekistan – Bahrain

17. Januar 2027

18:30

Prince Abdullah Al Faisal

Dschidda

Ein fester Spielplan vor Beginn des prestigeträchtigsten Turniers des Kontinents ermöglicht es der usbekischen Nationalmannschaft, ihre Vorbereitungen und Trainingspläne präzise zu gestalten.

AFC Asien-Pokal 2027Usbekische NationalmannschaftAFCSaudi-ArabienFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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