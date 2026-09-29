Offizieller Spielball des AFC Asian Cup 2027 vorgestellt: Usbekistan ist dabei

Obwohl der AFC Asian Cup 2027 noch nicht begonnen hat, wurde eines der wichtigsten Symbole des Turniers bereits den Fußballfans präsentiert. Die Asian Football Confederation (AFC) und die Firma KELME haben den offiziellen Spielball der Kontinentalmeisterschaft, die in Saudi-Arabienstattfindet, vorgestellt: KHUZAMAist sein Name.

Er ist nicht nur ein Sportgerät für das Spiel auf dem Platz, sondern verfügt über ein spezielles Design, das die nationale Kultur und die Traditionen des Gastgeberlandes widerspiegelt.

Warum wurde der Ball „KHUZAMA“ genannt?

Der offizielle Spielball des Turniers wurde nach dem wilden Lavendel benannt, der in Saudi-Arabien wächst – Khuzama .

Die violette Farbe dieser Pflanze wurde zu einer der zentralen Ideen des Balldesigns.

In Saudi-Arabien gilt Violett in den lokalen Bräuchen als Symbol für Gastfreundschaft und Respekt . Aus diesem Grund wurden der Name des Balls und sein äußeres Erscheinungsbild mit den kulturellen Besonderheiten des Gastgeberlandes in Einklang gebracht.

Das Design spiegelt die saudi-arabische Architektur wider

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal des KHUZAMA-Balls sind die geometrischen Muster.

Sie in Saudi-Arabien traditionellen Türen der Nadschd-Architekturnachempfunden.

Im Design des Balls sind die offiziellen Farben des Turniers – Dunkelviolett, Grün und Sandfarben – harmonisch vereint.

Auf diese Weise ist KHUZAMA nicht nur ein gewöhnlicher Fußball, sondern wird zu einem der Symbole des Turniers, das das kulturelle Gesicht des Gastgeberlandes des AFC Asian Cup 2027 auf das Spielfeld bringt.

Nicht nur das Aussehen, auch die Spieleigenschaften sind wichtig

Beim Design von KHUZAMA wurden neben der Ästhetik auch praktische Aspekte für die Spieler berücksichtigt.

Der hohe Kontrast zwischen Weiß und Dunkelviolett verbessert die Sichtbarkeit des Balls sowohl bei Tageslicht als auch unter dem Flutlicht des Stadions .

Die aerodynamische Struktur des Balls ist darauf ausgelegt, Stabilität in der Flugbahn zu gewährleisten und den Spielern die Ballkontrolle zu erleichtern.

Das Hauptziel von KHUZAMA ist also nicht nur ein schönes Aussehen. Er wurde gemäß den Anforderungen eines hochkarätigen internationalen Wettbewerbs entwickelt.

Usbekistan stehen in Saudi-Arabien große Herausforderungen bevor

Der AFC Asian Cup 2027 findet vom 7. Januar bis zum 5. Februar 2027 in Saudi-Arabien statt.

Die usbekische Nationalmannschaft wurde in Gruppe B gelost.

Unsere Vertreter treffen in der Gruppenphase auf:

Bahrain ,

Nordkorea und

Jordanien

.

Jedes Spiel in dieser Gruppe wird für die usbekische Nationalmannschaft eine weitere wichtige Prüfung bei der Kontinentalmeisterschaft sein.

Nun wird KHUZAMA auf den Plätzen zu sehen sein

Bis zum Beginn des Asian Cup ist noch Zeit. Aber die Turnieratmosphäre baut sich allmählich auf.

KHUZAMA, das die Symbole des Gastgeberlandes verkörpert, ist ein wichtiger Teil dieses Prozesses.

Der violette Lavendel auf dem Ball, traditionelle Architekturmuster und die für die saudi-arabische Kultur typischen Farben sind in einem Design vereint.

Nun stellt sich die Hauptfrage, die die Fußballfans interessiert: Welche Geschichte wird KHUZAMA bei den Spielen mit Beteiligung der usbekischen Nationalmannschaft schreiben?

Im Januar 2027 wird diese Frage auf dem Spielfeld beantwortet. Für die usbekische Nationalmannschaft beginnt mit dem neuen Ball auch ein neues Kapitel beim Asian Cup.