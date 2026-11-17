Usbekistan besiegt Saudi-Arabien auswärts: Doppelpack von Sherzod Esanov (Video)
Die usbekische Nationalmannschaft Saudi-Arabienerzielte einen wichtigen Sieg in einem internationalen Freundschaftsspiel gegen. In der Partie, die in der katarischen Hauptstadt Doha stattfand, gewannen unsere Vertreter mit 2:1. Der Held des Spiels war Sherzod Esanov, der zweimal das gegnerische Tor traf.
Das Bemerkenswerte an diesem Sieg ist, dass die usbekische Nationalmannschaft bereits in der ersten Halbzeit zwei Tore erzielte und die Führung übernahm. Obwohl die Saudis mit einem Tor antworteten, gelang es ihnen nicht, das Ergebnis zu drehen.
Zwei Tore von Sherzod Esanov: Usbekistan sicherte sich die Führung bereits in der ersten Halbzeit
Am 17. November im Jassim Bin Hamad Stadion ausgetragen Saudi-Arabien – Usbekistan begann das Spiel mit aktiven Aktionen unserer Vertreter.
Der Spielstand wurde in der 19. Minute eröffnet. Sherzod Esanov traf das gegnerische Tor und brachte Usbekistan in Führung. Doch die Saudis stellten kurz darauf, in der 23. Minute, durch ein Tor von Firas Al-Buraikan den Ausgleich wieder her.
Auch danach spielten die usbekischen Fußballer offensiv weiter. In der 35. Minute zeigte sich Sherzod Esanov erneut und erzielte sein zweites Tor. Infolgedessen endete die erste Halbzeit mit einer 2:1-Führung für Usbekistan.
Rote Karte in der zweiten Halbzeit: Saudi-Arabien nur noch zu zehnt
Nach der Pause nahmen die Trainer von Saudi-Arabien eine Reihe von Wechseln vor. Doch nicht bei den Gastgebern, sondern bei der gegnerischen Mannschaft musste ein Spieler das Feld in der 50. Minute vorzeitig verlassen.
Der Saudi Ali Lajami wurde vom Schiedsrichter mit einer Roten Karte bestraft. Danach spielte die saudi-arabische Nationalmannschaft den Rest der Partie in Unterzahl.
Auch die usbekische Nationalmannschaft nahm während der zweiten Halbzeit Wechsel vor. In der 54. Minute kam Aziz Amonov für Abbos Fayzullayev ins Spiel. Später wurden auch Umarali Rahmonaliyev und Husayn Norchayev eingewechselt.
In der Schlussphase des Spiels wurden mehrere Spieler verwarnt. Unter anderem erhielten Rustam Ashurmatov, Sherzod Esanov und Jahongir O‘rozov eine Gelbe Karte vom Schiedsrichter.
Saudi-Arabien – Usbekistan: Spielstatistik
Indikator
Information
Spiel
Saudi-Arabien – Usbekistan
Wettbewerb
Internationales Freundschaftsspiel
Stadion
Jassim Bin Hamad
Stadt
Doha, Katar
Ergebnis
1:2
Tore
Esanov (19., 35.), Al-Buraikan (23.)
Rote Karte
Ali Lajami (50.)
Sieg der usbekischen Nationalmannschaft
Der Doppelpack von Sherzod Esanov war der entscheidende Faktor für den Sieg Usbekistans in diesem Spiel. Auch der Platzverweis gegen Saudi-Arabien in der zweiten Halbzeit beeinflusste den Spielverlauf.
Somit besiegte die usbekische Nationalmannschaft Saudi-Arabien in Doha mit 2:1 und beendete das internationale Freundschaftsspiel mit einem Sieg.
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