Medienberichten aus Europa zufolge versuchte die saudi-arabische Fußballführung, Pep Guardiola als Cheftrainer zu gewinnen, nachdem die Nationalmannschaft im letzten Freundschaftsspiel im November in Katar mit 1:2 gegen Usbekistan verloren hatte. Der Agent des Trainers, Josep Maria Orobitg, stellte jedoch klar, dass dieses Angebot nicht einmal in Betracht gezogen werde:

Nach der Niederlage gegen Usbekistan wandte sich Saudi-Arabien an Guardiola

Das Interesse nationaler Verbände an Pep Guardiola, dem ehemaligen Trainer von Manchester City, reißt nicht ab. Nachdem Mauricio Pochettino als Cheftrainer von Manchester United verpflichtet wurde, bot der US-Fußballverband den vakanten Posten dem spanischen Experten an, doch Guardiola lehnte ab. Nun hat auch Saudi-Arabien eine ähnliche Absage erhalten.

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„Wir haben in den letzten Tagen über Vermittler ein Angebot aus Saudi-Arabien erhalten. Pep Guardiola möchte solche Angebote nicht einmal prüfen.“ — Josep Maria Orobitg (Guardiolas Agent)

Die Situation in Saudi-Arabien und die Pläne für den Asien-Cup 2027

Derzeit wird die Mannschaft der „Grünen Falken“ seit dem 23. April 2026 vom griechischen Experten Giorgos Donis trainiert. Unter seiner Leitung belegte das Team in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft nach Duellen gegen Spanien, Kap Verde und Uruguay mit nur 2 Punkten den letzten Platz und schied aus.

Die saudi-arabische Führung strebt an, die Nationalmannschaft vor dem Asien-Cup 2027 (23. Dezember 2027 – 21. Januar 2028), der im eigenen Land stattfindet, einem Weltklasse-Trainer zu übergeben. Die Saudis, dreifache Asienmeister (1984, 1988, 1996), schieden bei den letzten beiden Kontinentalturnieren (2019 und 2023) jeweils im Achtelfinale aus.

Aktuelle Informationen zu Pep Guardiola und die Lage in Saudi-Arabien

Kennzahlen Details und Fakten Guardiolas letzter Verein Manchester City (verlassen im Juni 2026) Aktueller Status Auszeit vom Fußball, lehnt Angebote ab Abgelehnte Nationalmannschaften USA, Saudi-Arabien Trainer von Saudi-Arabien Giorgos Donis (seit dem 23. April 2026) Letztes Ergebnis Saudi-Arabiens 1:2-Niederlage gegen Usbekistan (Freundschaftsspiel in Katar) Nächstes großes Turnier Asien-Cup 2027 (Gastgeber: Saudi-Arabien)

Zur Erinnerung: Pep Guardiola hat seit seinem Abschied von Manchester City im Juni 2026 bei keinem anderen Team angeheuert und betont, dass er sich eine längere Auszeit vom Profifußball nehmen möchte.

Was glauben Sie, welchen Weg Pep Guardiola nach seiner Pause einschlagen wird – kehrt er zu einem europäischen Spitzenklub zurück oder übernimmt er eine starke Nationalmannschaft?

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