Im Rahmen der FIFA-Abstellungsperioden absolvierten die führenden Nationalmannschaften Asiens ihre nächsten Freundschaftsspiele auf heimischem Boden. In den mit Spannung erwarteten Partien gab es intensive Kämpfe und zahlreiche Tore zu sehen.

Saudi-Arabien besiegte Südkorea

Eines der zentralen Spiele der Runde fand zwischen den Nationalmannschaften von Saudi-Arabien und Südkorea statt. Die Saudis, die vor heimischem Publikum antraten, zeigten gegen den starken Gegner eine kompromisslose Leistung und gewannen mit 3:2 Aufseiten der Gastgeber trugen sich Al-Sahafi, Kanno und Al-Amri in die Torschützenliste ein, während für die Koreaner Oh Hyeon-gyu und Lee die Gegentore erzielten.

Zur Erinnerung: Saudi-Arabien trifft am 17. November im nächsten Freundschaftsspiel auf die Nationalmannschaft von Usbekistan.

Begegnungen Ergebnis Torschützen Saudi-Arabien — Südkorea 3:2 Al-Sahafi (45+1'), Oh Hyeon-gyu (47'), Kanno (56'), Al-Amri (59'), Lee (68') VAE — Honduras 3:1 Hammadi (33'), Conceição (48'), Toro (52'), Al-Mansouri (87') Katar — Australien 0:3 McGree (5'), Yengi (32'), Irankunda (40')

Überzeugende Siege für VAE und Australien

Auch in anderen Spielen des Tages stellten die Vertreter des Kontinents ihre Stärke unter Beweis. Die Nationalmannschaft der VAE trat gegen Honduras an und setzte sich mit 3:1 durch. In diesem Spiel sicherten Hammadi, Conceição und Al-Mansouri mit ihren Toren den Sieg für ihr Team.

Zudem empfing Katar zu Hause Australien und musste sich den «Kängurus» deutlich mit 0:3geschlagen geben. Für Australien trafen McGree, Yengi und Irankunda.

Was glauben Sie, wie viel psychologischen Vorteil verschafft Saudi-Arabien dieser Sieg über Südkorea vor dem Spiel gegen Usbekistan? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!