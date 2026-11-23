Die Gewinnwahrscheinlichkeit der usbekischen Nationalmannschaft beim Asien-Cup 2027 wurde auf 4,6 Prozent geschätzt. Damit liegt unser Team vor dem amtierenden Kontinentalmeister Katar und dem letztjährigen Finalisten Jordanien.

Das Analyseprojekt Football Meets Data hat die Chancen der teilnehmenden Mannschaften beim Asien-Cup 2027 modelliert und ein Ranking der Favoriten veröffentlicht. Demnach gehört die usbekische Nationalmannschaft zu den sechs Hauptanwärtern auf den Titel.

Den Analyseergebnissen zufolge haben unsere Spieler sehr gute Chancen, die K.o.-Phase zu erreichen. Auf dem Weg ins Halbfinale und Finale wird jedoch ein deutlich stärkerer Wettbewerb erwartet.

Wie stehen die Chancen für Usbekistan beim Asien-Cup?

Die im November von Football Meets Data veröffentlichten Modellierungsergebnisse bewerten die Aussichten der usbekischen Nationalmannschaft im Wettbewerb wie folgt:

Phase Usbekistans Chance Achtelfinale 90 Prozent Viertelfinale 59,1 Prozent Halbfinale 24,6 Prozent Finale 11,4 Prozent Titelgewinn 4,6 Prozent

Wie aus den Zahlen ersichtlich, schätzen die Analysten die Wahrscheinlichkeit, dass Usbekistan mindestens das Achtelfinale erreicht, als sehr hoch ein. Die Chance auf das Viertelfinale liegt bei 59,1 Prozent.

Je näher die entscheidenden Phasen des Turniers rücken, desto geringer werden jedoch die Zahlen. Dennoch hält die 4,6-prozentige Titelwahrscheinlichkeit unser Team unter den stärksten Anwärtern des Kontinents.

Japan ist der Top-Favorit des Turniers

In der Modellierung von Football Meets Data wird die japanische Nationalmannschaft als der größte Favorit auf den Asien-Cup geführt. Die Chance der japanischen Spieler auf den Titelgewinn wird auf 33,2 Prozent geschätzt.

Auf den weiteren Plätzen folgen Australien, Saudi-Arabien, Iran und Südkorea. Usbekistan wird hinter diesen Teams als einer der sechs Hauptanwärter gelistet.

Platz Nationalmannschaft Titelwahrscheinlichkeit 1 Japan 33,2 Prozent 2 Australien 16,8 Prozent 3 Saudi-Arabien 13 Prozent 4 Iran 11,7 Prozent 5 Südkorea 8,3 Prozent 6 Usbekistan 4,6 Prozent

Bemerkenswert ist, dass die Gewinnchancen der usbekischen Nationalmannschaft, die erstmals an der Weltmeisterschaft 2026 teilnahm, beim Asien-Cup höher eingeschätzt werden als die des früheren Finalisten Jordanien. Für Jordanien liegt dieser Wert bei 4 Prozent.

Die Siegchance des amtierenden Meisters Katar wird auf nur 0,7 Prozent taxiert. Dies zeigt, dass das Potenzial Usbekistans bei der Kontinentalmeisterschaft im Modell deutlich höher bewertet wird.

Wie stehen die Chancen für Tadschikistan und Kirgisistan?

Für die anderen Vertreter Zentralasiens – Tadschikistan und Kirgisistan – sind die Prognosen der Analysten deutlich vorsichtiger.

Die Wahrscheinlichkeit für Tadschikistan, das Achtelfinale zu erreichen, wird auf 53,3 Prozent geschätzt, der Einzug ins Viertelfinale auf 13 Prozent und die Halbfinalteilnahme auf 2,9 Prozent.

Für Kirgisistan liegen diese Werte bei 45,4, 12,8 bzw. 3 Prozent.

Die Chance beider Teams auf das Finale wird auf 0,6 Prozent und der Titelgewinn auf 0,1 Prozent geschätzt.

Gegen wen spielt Usbekistan in der Gruppe?

In der Gruppenphase des Asien-Cups 2027 trifft die usbekische Nationalmannschaft auf Jordanien, Nordkorea und Bahrain.

Die übrigen Vertreter Zentralasiens spielen in folgenden Gruppen:

Kirgisistan: Iran, Syrien und China;

Tadschikistan: Australien, Irak und Singapur.

Für Tadschikistan wird das kommende Turnier die zweite Asien-Cup-Teilnahme der Geschichte sein. Bei der letzten Teilnahme erreichte das Team bereits das Viertelfinale. Kirgisistan nimmt zum dritten Mal an der Kontinentalmeisterschaft teil.

Wann findet der Asien-Cup statt?

Es wird berichtet, dass der Wettbewerb aufgrund der politischen Situation in Saudi-Arabien um fast ein Jahr verschoben wurde. Laut dem aktualisierten Kalender ist der Asien-Cup für den Zeitraum vom 23. Dezember 2027 bis zum 21. Januar 2028 angesetzt.

Natürlich garantieren die von Football Meets Data veröffentlichten Zahlen kein Ergebnis. Es handelt sich um Wahrscheinlichkeiten, die auf dem aktuellen Status der Teams und verschiedenen Faktoren basieren. Das tatsächliche Ergebnis wird auf dem Platz entschieden.

Dennoch ist es erfreulich, dass Usbekistan zu den sechs Hauptanwärtern auf den Asien-Cup-Titel zählt. Nun wird von unserer Nationalmannschaft erwartet, diese Prognosen in der Praxis zu bestätigen und würdig um die größte Trophäe des Kontinentalfußballs zu kämpfen.