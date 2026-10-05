Stadionbau für die WM 2034 in Saudi-Arabien gestoppt

Die Vorbereitungen Saudi-Arabiens auf die Weltmeisterschaft 2034 sind auf ein erhebliches Hindernis gestoßen. Das 2,5-Milliarden-Dollar-Stadionprojekt in der futuristischen Stadt Neom, das als eines der Hauptzentren für das kommende Großturnier vorgesehen war, wurde vorübergehend gestoppt. Dies wirft einen Schatten auf die Pläne des Landes, die Infrastruktur für das erste von einem einzigen Land ausgerichtete Turnier mit 48 Mannschaften rechtzeitig fertigzustellen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com und Reuters, die sich auf Daten der Bau-Intelligence-Plattform MEED Projects berufen, wurde die Arena mit 46.000 Plätzen nun als „eingefrorenes“ Projekt ohne klares Fertigstellungsdatum eingestuft. Ursprünglichen Plänen zufolge sollte dieses einzigartige Bauwerk im Rahmen des Megaprojekts The Line 350 Meter über dem Boden errichtet werden.

Verschiebung finanzieller Prioritäten

Die Verzögerung beim Stadionbau fällt mit einer Neuausrichtung der Staatsausgaben im Rahmen des Masterplans Vision 2030 von Kronprinz Mohammed bin Salman zusammen. Im April betonte Yasir Al-Rumayyan, Gouverneur des Public Investment Fund (PIF), dass das Projekt The Line bis 2030 keine Priorität erster Ordnung habe. Trotz solcher Verzögerungen in Neom und der Aussetzung des Wolkenkratzerprojekts The Mukaab in Riad betonen die Behörden, dass die Vorbereitungen für das Turnier planmäßig verlaufen.

Das Oberste Komitee für die Bewerbung Saudi-Arabiens zur Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2034 erklärte, dass die Arbeiten zur „maßgeblichen Bereitstellung“ der Turnierinfrastruktur bereits begonnen hätten. Die FIFA hatte die Bewerbung des Königreichs für den Wettbewerb zuvor als „absolut unglaublich“ bezeichnet. Dennoch ziehen die Veränderungen bei den Großprojekten die Aufmerksamkeit der Fußballwelt auf sich.

Wirtschaftlicher Druck und internationale Tragweite

Es wird berichtet, dass Saudi-Arabien aufgrund sinkender Öleinnahmen und eines prognostizierten Haushaltsdefizits bei gleichzeitigem Rückgang des realen BIP um 3,6 % unter wachsendem wirtschaftlichem Druck steht. Diese Situation wurde durch regionale Störungen bei Energieexporten und Sicherheitsbedrohungen in der Nähe der Aramco-Anlage in Riad durch die Huthi-Gruppe im Jemen weiter verschärft.

Dennoch bleibt die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2034 auf hohem Niveau für die saudi-arabische Führung ein entscheidender Pfeiler, um das wirtschaftliche Potenzial und das internationale Ansehen des Landes weiter zu steigern. Die Verantwortlichen zeigen sich zuversichtlich, dass trotz aller Schwierigkeiten die notwendigen Sportanlagen bis zum Stichtag fertiggestellt sein werden.