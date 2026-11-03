Asien-Pokal 2027 um ein Jahr verschoben: Warum hat die AFC das Turnier um 11,5 Monate verlegt?

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Asien-Pokal 2027 um ein Jahr verschoben: Warum hat die AFC das Turnier um 11,5 Monate verlegt?

Die Asiatische Fußball-Konföderation (AFC) hat offiziell den Zeitplan für den Asien-Pokal 2027 geändert, der ursprünglich in Saudi-Arabien stattfinden sollte. Das prestigeträchtige Turnier, an dem die 24 besten Nationalmannschaften des Kontinents teilnehmen sollen, wurde um fast ein Jahr – 11,5 Monate – verschoben.

Nach dem ursprünglichen Plan sollte die Meisterschaft vom 7. Januar bis zum 5. Februar 2027 ausgetragen werden. Basierend auf dem neu bestätigten Kalender findet das Turnier im Zeitraum vom 23. Dezember 2027 bis zum 21. Januar 2028 statt.

Hauptgründe für die Terminverschiebung: Geopolitische Bedenken und Sicherheit

Die AFC-Führung gab bekannt, dass bei dieser außerordentlichen Entscheidung eine Reihe schwerwiegender Faktoren berücksichtigt wurden:

  • Eskalation der militärisch-politischen Lage: Die instabile Situation und die hohen Sicherheitsrisiken in der Region Naher Osten gefährden das internationale Turnier.

  • Raketen- und Drohnenangriffe: Die in den letzten Wochen auf saudi-arabisches Territorium verübten Raketen- und Drohnenangriffe haben ernsthafte Fragen zur Sicherheit der teilnehmenden Nationen, Sportler und Fans aufgeworfen.

  • Transport- und Logistikprobleme: Die zeitweiligen Sperrungen des Luftraums in der Region und die Unterbrechungen im internationalen Flugverkehr haben die Logistik für die 24 Nationalmannschaften erheblich erschwert.

Auswirkungen auf die usbekische Nationalmannschaft und die Turnierpläne

Die Verschiebung auf Ende 2027 erfordert Anpassungen der strategischen Pläne der kontinentalen Nationalmannschaften, einschließlich der usbekischen Nationalmannschaft:

  • Zusätzliche Zeit für die Vorbereitung: Die Verschiebung des Wettbewerbs um ein Jahr bietet den Teams zusätzliche Möglichkeiten für eine langfristige Vorbereitung und die weitere Stärkung des Kaders.

  • Harmonisierung mit der WM-Qualifikation: Der Kalender für die Qualifikationsrunden und internationale Freundschaftsspiele wird nun an den neuen Termin angepasst.

Die AFC und das Organisationskomitee von Saudi-Arabien hoffen, dass die Sicherheitsgarantien in der Region bis Ende 2027 vollständig wiederhergestellt sind und das Turnier auf höchstem Niveau organisiert werden kann.

Asien-Pokal 2027AFCSaudi-ArabienUsbekische NationalmannschaftFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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