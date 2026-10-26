Javohir Sindarov tritt bei einem 425.000-Dollar-Turnier in den USA an

Der usbekische Großmeister Javohir Sindarov wird vor seinem Kampf um die Weltmeisterschaft am Turnier „Clutch Chess: Champions Showdown“ in St. Louis, USA, teilnehmen. Dies berichteten internationale Schachpublikationen.

Der Wettbewerb findet vom 27. bis 29. Oktober statt. Zu Sindarovs Gegnern zählen die amerikanischen Großmeister Hikaru Nakamura und Fabiano Caruana sowie der Inder Rameshbabu Praggnanandhaa.

An dem Turnier nehmen vier Schachspieler teil. Jeder Teilnehmer spielt zweimal mit den weißen und schwarzen Figuren gegen die anderen drei Gegner. Somit bestreitet jeder Spieler sechs Partien pro Tag und insgesamt 18 Partien während des gesamten Wettbewerbs. Alle Spiele werden im Schnellschach-Format ausgetragen, mit einer Bedenkzeit von 10 Minuten plus fünf Sekunden pro Zug.

Der Gesamtpreispool des Wettbewerbs beträgt 425.000 US-Dollar. Der Erstplatzierte erhält 125.000 Dollar, der Zweitplatzierte 94.000 Dollar, der Drittplatzierte 72.000 Dollar und der Viertplatzierte 62.000 Dollar. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Geldpreise für Siege an jedem Spieltag.

Eine Besonderheit des Turniers ist, dass die Anzahl der Punkte für einen Sieg mit fortschreitenden Tagen zunimmt. Ein Sieg am ersten Tag bringt einen Punkt, am zweiten Tag zwei Punkte und am dritten Tag drei Punkte. Dieses System ermöglicht es den Spielern, die zurückliegen, das Blatt auch am letzten Tag des Wettbewerbs noch zu wenden.

Dieses Turnier dient für Javohir Sindarov als wichtige Vorbereitungsphase vor dem Weltmeisterschaftskampf. Der usbekische Großmeister wird im November gegen den amtierenden Weltmeister, den Inder Dommaraju Gukesh, um die Schachkrone kämpfen.