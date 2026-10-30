Javohir Sindarov nimmt Revanche an Pragnanandha und bleibt im Titelrennen

·13·Sport
Javohir Sindarov nimmt Revanche an Pragnanandha und bleibt im Titelrennen

In St. Louis, USA, hat das prestigeträchtige Schachturnier mit der Weltelite Clutch Chess: Champions Showdown 2026 seine entscheidende Phase erreicht. Bei diesem Superturnier mit einem Gesamtpreisgeld von 425.000 Dollar kämpfen vier der weltbesten Großmeister, darunter der usbekische Schachstar Javohir Sindarov, um den Hauptpreis.

Dieser Wettbewerb dient für unseren Landsmann als letzter und wichtigster Test vor dem historischen Weltmeisterschaftskampf gegen den amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaradju.

Der zweite Turniertag: Intensive Revanche und kompromissloser Kampf

Der zweite Tag des Turniers verlief für unseren Landsmann recht komplex und dramatisch:

  • Revanche gegen Pragnanandha: In der ersten Partie des Tages unterlag Sindarov dem Inder Rameshbabu Pragnanandha, doch in der zweiten Partie gelang ihm trotz der schwarzen Steine ein verdienter Revanchesieg;

  • Duelle gegen Caruana und Nakamura: In der zweiten Runde erzielte Javohir gegen den Lokalmatador Fabiano Caruana eine Niederlage und ein Remis. In der dritten Runde endeten beide Partien gegen Hikaru Nakamura unentschieden;

  • Tabellensituation: Nach zwei Spieltagen hat Sindarov 8,5 Punkte gesammelt und teilt sich den 2. Platz mit Caruana. Der Inder Pragnanandha führt mit 11 Punkten, während Nakamura bei 8 Punkten steht. Javohir hat sich bereits ein persönliches Preisgeld von 3.000 Dollar gesichert.

Javohir Sindarov nimmt Revanche an Pragnanandha und bleibt im Titelrennen

Regeln und der entscheidende dritte Tag: Ein Sieg ist 3 Punkte wert

Das Reglement des Wettbewerbs sorgt bis zur letzten Minute für Hochspannung:

  • Schnelle Bedenkzeit: Jeder Teilnehmer spielt insgesamt 18 Rapid-Partien mit einer Bedenkzeit von 10 Minuten plus 5 Sekunden Inkrement pro Zug;

  • Steigendes Punktesystem: Eine Besonderheit des Turniers ist, dass der Wert der Punkte für einen Sieg von Tag zu Tag steigt: Tag 1 – 1 Punkt, Tag 2 – 2 Punkte und Tag 3 – 3 Punkte;

  • Die Chance zur Wende: Ein einziger Sieg am dritten Tag entspricht drei Siegen vom ersten Tag. Dies kann den aktuellen Punkterückstand sofort wettmachen und jedem Großmeister die Chance geben, am Ende auf das Siegertreppchen zu steigen.

Javohir Sindarov nimmt Revanche an Pragnanandha und bleibt im Titelrennen

Die letzten Runden in St. Louis werden für Javohir Sindarov nicht nur zu einem Kampf um das Preisgeld von 425.000 Dollar, sondern auch zu einem wichtigen Test, um vor dem bevorstehenden Weltmeisterschaftskampf psychologische Stärke zu beweisen.

Javohir SindarovClutch Chess: Champions ShowdownSchachGukesh DommaradjuSport
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Vor dem Weltmeisterschaftskampf: Javohir Sindarov startet ungeschlagen beim Superturnier in St. LouisVor dem Weltmeisterschaftskampf: Javohir Sindarov startet ungeschlagen beim Superturnier in St. Louis28 Oktober 22:34Javohir Sindarov tritt bei einem 425.000-Dollar-Turnier in den USA anJavohir Sindarov tritt bei einem 425.000-Dollar-Turnier in den USA an26 Oktober 16:26Javohir Sindorov nimmt am 425.000-Dollar-Superturnier in St. Louis teilJavohir Sindorov nimmt am 425.000-Dollar-Superturnier in St. Louis teil26 Oktober 18:36FIDE kündigt Weltmeisterschaftskampf zwischen Javohir Sindarov und Gukesh Dommaradju anFIDE kündigt Weltmeisterschaftskampf zwischen Javohir Sindarov und Gukesh Dommaradju an3 Oktober 07:22Javohir Sindarov überrascht alle, indem er Nakamura den siegbringenden Zug zeigt (Video)Javohir Sindarov überrascht alle, indem er Nakamura den siegbringenden Zug zeigt (Video)28 Oktober 16:18Bodhana Sivanandan bricht 38 Jahre alten SchachrekordBodhana Sivanandan bricht 38 Jahre alten Schachrekord25 Oktober 14:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester