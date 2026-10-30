Javohir Sindarov nimmt Revanche an Pragnanandha und bleibt im Titelrennen

In St. Louis, USA, hat das prestigeträchtige Schachturnier mit der Weltelite Clutch Chess: Champions Showdown 2026 seine entscheidende Phase erreicht. Bei diesem Superturnier mit einem Gesamtpreisgeld von 425.000 Dollar kämpfen vier der weltbesten Großmeister, darunter der usbekische Schachstar Javohir Sindarov, um den Hauptpreis.

Dieser Wettbewerb dient für unseren Landsmann als letzter und wichtigster Test vor dem historischen Weltmeisterschaftskampf gegen den amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaradju.

Der zweite Turniertag: Intensive Revanche und kompromissloser Kampf

Der zweite Tag des Turniers verlief für unseren Landsmann recht komplex und dramatisch:

Revanche gegen Pragnanandha: In der ersten Partie des Tages unterlag Sindarov dem Inder Rameshbabu Pragnanandha, doch in der zweiten Partie gelang ihm trotz der schwarzen Steine ein verdienter Revanchesieg;

Duelle gegen Caruana und Nakamura: In der zweiten Runde erzielte Javohir gegen den Lokalmatador Fabiano Caruana eine Niederlage und ein Remis. In der dritten Runde endeten beide Partien gegen Hikaru Nakamura unentschieden;

Tabellensituation: Nach zwei Spieltagen hat Sindarov 8,5 Punkte gesammelt und teilt sich den 2. Platz mit Caruana. Der Inder Pragnanandha führt mit 11 Punkten, während Nakamura bei 8 Punkten steht. Javohir hat sich bereits ein persönliches Preisgeld von 3.000 Dollar gesichert.

Regeln und der entscheidende dritte Tag: Ein Sieg ist 3 Punkte wert

Das Reglement des Wettbewerbs sorgt bis zur letzten Minute für Hochspannung:

Schnelle Bedenkzeit: Jeder Teilnehmer spielt insgesamt 18 Rapid-Partien mit einer Bedenkzeit von 10 Minuten plus 5 Sekunden Inkrement pro Zug;

Steigendes Punktesystem: Eine Besonderheit des Turniers ist, dass der Wert der Punkte für einen Sieg von Tag zu Tag steigt: Tag 1 – 1 Punkt, Tag 2 – 2 Punkte und Tag 3 – 3 Punkte;

Die Chance zur Wende: Ein einziger Sieg am dritten Tag entspricht drei Siegen vom ersten Tag. Dies kann den aktuellen Punkterückstand sofort wettmachen und jedem Großmeister die Chance geben, am Ende auf das Siegertreppchen zu steigen.

Die letzten Runden in St. Louis werden für Javohir Sindarov nicht nur zu einem Kampf um das Preisgeld von 425.000 Dollar, sondern auch zu einem wichtigen Test, um vor dem bevorstehenden Weltmeisterschaftskampf psychologische Stärke zu beweisen.