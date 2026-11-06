Javohir Sindarov bewertet seine Chancen für das historische Weltmeisterschaftsduell gegen Gukesh

Beim prestigeträchtigen Turnier Clutch Chess: Champions Showdown in St. Louis, USA, gab das junge usbekische Großmeister-Talent Javohir Sindarov eine überraschende und einzigartige Antwort auf die Frage nach dem bevorstehenden historischen Weltmeisterschaftskampf. Journalisten baten ihn, seine Gewinnchancen im kommenden Duell gegen den amtierenden Weltmeister, den Inder Gukesh Dommaraju, in Prozent zu beziffern.

Der usbekische Schachstar schätzte seine Chancen nur um 0,2 Prozent höher ein als die seines Gegners und enthüllte eine symbolische und von tiefem Respekt geprägte Verteilung:

Javohir Sindarov: 50,1 %

Gukesh Dommaraju: 49,9 %

Experten zufolge zeigt dieser knappe Unterschied Sindarovs grenzenlosen Respekt vor dem amtierenden Champion sowie sein großes Vertrauen in die eigene Stärke und Vorbereitung.

Sieg in St. Louis: Der letzte Test vor dem Titelkampf

Bevor Sindarov diese Antwort gab, bewies er beim Turnier in St. Louis seine hervorragende Form:

Turniersieg: In den Partien vom 27. bis 29. Oktober erzielte Javohir insgesamt 20,5 Punkte und wurde der unangefochtene Sieger des Wettbewerbs;

Generalprobe vor dem Hauptkampf: Dieser Erfolg war das letzte offizielle Turnier des usbekischen Schachspielers vor dem Kampf um die Weltmeisterschaftskrone.

Historisches Duell in Genf: Die jüngsten Finalisten der Geschichte

Die Augen der gesamten Schachwelt richten sich nun auf die Schweiz: