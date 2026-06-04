Raumhafen der Zukunft: SpaceX Starbase-Komplex in neuen Fotos

Ein Fotograf des Kanals RGV Aerial Photography hat ein hochauflösendes Luftbild des Starbase-Startplatzes von SpaceX veröffentlicht. Das aus einer Höhe von etwa 1.844 Metern über dem Boden aufgenommene Bild zeigt das beeindruckende Ausmaß des Raumhafens in seiner Gesamtheit. Darüber berichtet Ixbt.com. Bericht .

Auf dem Bild sind zwei Orbital Launch Mounts, umfangreiche Infrastrukturanlagen, Straßen, Lagerhäuser, Fahrzeuge und die Küstenzone an der Bucht deutlich zu erkennen. SpaceX bereitet den Standort derzeit aktiv vor, um die Flugkadenz des Starship-Raumfahrzeugs zu erhöhen, was zukünftige Missionen zum Mond und Mars ermöglichen wird.

Der Veröffentlichung ist auch ein dreistündiges Video mit dem Titel „Starbase Xpanded Episode 23“ auf YouTube beigefügt. Darin diskutieren Experten von RGV Aerial Photography ausführlich die neuen Fotos, Veränderungen vor Ort und die neuesten Nachrichten aus der Raketenindustrie.

Das 2002 von Elon Musk gegründete private Luft- und Raumfahrtunternehmen SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) gilt als Pionier der kommerziellen Raumfahrt. Das Unternehmen entwickelte als erstes weltweit wiederverwendbare orbitale Trägerraketen vom Typ Falcon 9.

Zur Erinnerung: SpaceX hatte zuvor offiziell die Parameter für seinen Börsengang (IPO) bekannt gegeben. Dieser Prozess dürfte der größte Börsengang der Geschichte werden.