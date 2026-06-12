SpaceX-Investoren haben nach dem IPO Schwierigkeiten bei der Bestimmung ihrer Anteile

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SpaceX-Investoren haben nach dem IPO Schwierigkeiten bei der Bestimmung ihrer Anteile

Am Freitag gibt SpaceX sein öffentliches Debüt, doch einige Investoren, die über Special Purpose Vehicles (SPVs) in das Unternehmen investiert haben, wissen immer noch nicht, wie viele Aktien sie besitzen oder ob sie überhaupt welche erhalten werden. Während Investitionen über SPVs – die Bündelung von Geldern mehrerer Parteien in ein einziges Unternehmen – schon lange existieren, ist SpaceX zu einem beispiellosen Fall mit mehrschichtigen Strukturen geworden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Da die Nachfrage nach SpaceX-Aktien in den letzten Jahren sehr hoch war, haben SPV-Investoren aus ihren Anteilen neue SPVs gegründet, was manchmal zu komplexen vier- oder fünfschichtigen Strukturen führte. SpaceX wird der erste große Test für die Rechtmäßigkeit dieser mehrschichtigen SPVs sein. Es ist erwähnenswert, dass Unternehmen wie Anthropic und Anduril bereits Verbote für die Nutzung solcher Strukturen angekündigt haben.

Experten glauben, dass Investoren in unteren SPV-Ebenen am Ende weniger Aktien erhalten könnten als erwartet oder in seltenen Fällen überhaupt keine Aktien bekommen. In vielen Fällen werden Investoren ihre tatsächlichen Anteile erst erfahren, wenn die Lock-up-Periode, die etwa vier Monate dauert, abgelaufen ist. Der Grund dafür ist, dass SPV-Manager die Aktien erst dann verteilen, wenn sie selbst die Eigentumsrechte erhalten haben.

Das SPV der ersten Ebene hat 30 Tage Zeit, die Aktien an seine Investoren zu verteilen. Folglich müssen die nachfolgenden Ebenen weitere 30 Tage warten, was bedeutet, dass es acht oder neun Monate dauern kann, bis die Investoren der untersten Ebene ihre Anteile erhalten. Zudem können verschiedene Gebühren und Provisionen in mehrschichtigen Strukturen die erwartete Aktienmenge der Investoren erheblich verringern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die strukturelle Eigentümerschaft dieser Vehikel so verworren geworden ist, dass selbst SPV-Sponsoren mit den besten Absichten ihre Investoren unbeabsichtigt in die Irre führen könnten. Derzeit besteht das größte Risiko für nachgelagerte Investoren darin, möglicherweise ganz ohne SpaceX-Aktien dazustehen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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