Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel

GAC Toyota, ein Joint Venture zwischen dem japanischen Autogiganten und dem chinesischen Unternehmen GAC, hat einen revolutionären Schritt in der Elektrofahrzeugindustrie unternommen. Das Unternehmen hat ein beispielloses, unbefristetes Garantieprogramm für die Batterien seiner neuen Modellen angekündigt. Diese Initiative dürfte eine endgültige Lösung für die Probleme mit der Lebensdauer und Sicherheit von Batterien sein, die die größte Sorge von EV-Besitzern darstellen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Rahmen des neuen Programms sind Besitzer der Modelle Platinum 7 (auch bekannt als Toyota bZ7) und Platinum 3X (Toyota bZ3X) vollständig vor batteriebezogenen Problemen geschützt. Laut ixbt.com verspricht der Hersteller, alle Konsequenzen im Zusammenhang mit dem Brand der Traktionsbatterie zu tragen und die Batteriezellen auch nach Ablauf der Standardgarantiezeit kostenlos zu ersetzen.

Sicherheit und kostenlose Wartung

Vertreter von GAC Toyota betonen, dass diese neue Politik die erste ihrer Art in der Automobilindustrie ist. Sofern das Feuer nicht durch externe Faktoren (z. B. das Übergreifen eines Feuers von einem anderen Objekt) verursacht wurde, übernimmt das Unternehmen alle Kosten unabhängig von den Umständen des Vorfalls. Diese Garantie deckt nicht nur Fabrikfehler ab, sondern auch Brände infolge von Batterieschäden bei einem Verkehrsunfall oder Schäden am Unterboden.

Besonders nennenswert ist, dass sich das Unternehmen verpflichtet hat, defekte Batterieelemente auch nach mehr als 8 Jahren Fahrzeugbetrieb kostenlos zu ersetzen. Typischerweise beenden viele Hersteller ihre Garantieverpflichtungen nach 8 Jahren oder 160.000 km, aber Toyota hebt diese Grenze auf.

Umfang des Programms und Unklarheiten

Dieses Programm wurde als unbefristet angekündigt und gilt nicht nur für zukünftige Käufer, sondern auch für Kunden, die die vorgenannten Modelle bereits erworben haben. Dieser Schritt wird dazu beitragen, das Vertrauen in die Marke Toyota auf dem EV-Markt zu stärken und einen Vorteil im Wettbewerb mit Konkurrenten wie Tesla zu erlangen.

GAC Toyota hat jedoch noch nicht alle Details des neuen Programms offengelegt. Insbesondere bleibt unklar, welche Kriterien für die Anerkennung des Falls als Garantiefall herangezogen werden, wer das Gutachten erstellt und wie das Verfahren zur Feststellung der Brandursache aussieht.

In einer Zeit, in der das Interesse an Elektrofahrzeugen der Marke Toyota wächst, können solche Garantiebedingungen die Verbraucherauswahl erheblich beeinflussen. Obwohl sich dieses Programm derzeit auf Produkte des Joint Ventures in China bezieht, wird es voraussichtlich die Standards für die Wartung von Elektrofahrzeugen weltweit verändern.