Mann, der seit 53 Jahren seine Hand nicht senkt, versetzt die Welt in Staunen

Der indische Sadhus Amar Bharati ist als einer der ungewöhnlichsten Menschen der Welt bekannt. Seit 1973 hat er seine rechte Gliedmaße kein einziges Mal gesenkt. Diese Geste gilt als sein Gelübde gegenüber dem Gott Shiva und als Symbol des Gebets für den Frieden.

Amar Bharati war früher ein ganznormaler Bankangestellter. Er hatte eine Familie, ein Haus, ein Auto und drei Söhne. Eines Tages beschloss er jedoch, sein bisheriges Leben hinter sich zu lassen und sich dem spirituellen Leben zu widmen. Drei Jahre später erhob er seine Hand als Zeichen gegen Gewalt und Kriege in der Welt und schwor, sie nie wieder zu senken.

Nach den heftigen Schmerzen der ersten Jahre wurde Amars Arm mit der Zeit völlig bewegungsunfähig. Heute kann er seine Hand nicht mehr senken, selbst wenn er es wollte – die Muskeln sind atrophiert, und die Fingernägel sind lang und verdreht gewachsen.

Dennoch hält sich Amar Bharati für einen glücklichen Menschen. Seinen Worten zufolge hat ihm dieses Opfer seelische Ruhe und innere Harmonie geschenkt. Seine außergewöhnliche Willenskraft in Indien hat auch andere Sadhus inspiriert. Einige von ihnen trugen ihre Hände 7, 13 oder sogar 25 Jahre lang erhoben. Doch den Rekord, die Hand 53 Jahre lang nicht zu senken, konnte bisher niemand brechen.