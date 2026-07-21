Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design

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Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design

Informationen über die kommenden Flaggschiffe von Apple verbreiten sich weiter. Der bekannte Insider Jon Prosser hat in seinem neuen Video das noch nicht offiziell vorgestellte iPhone 18 Pro Modell präsentiert. Diese Informationen haben in der Technologiewelt für großes Aufsehen gesorgt, da sie nicht nur das äußere Erscheinungsbild des Smartphones, sondern auch die erwarteten technischen Neuerungen enthüllen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut dem Bericht von ixbt.com wird die wichtigste Besonderheit des neuen Geräts seine Kamera sein. Es wird erwartet, dass im iPhone 18 Pro erstmals ein System mit variabler Blende (variable aperture) zum Einsatz kommt. Diese Technologie ermöglicht es Benutzern, den Lichtstrom auf Hardware-Ebene zu steuern, die Schärfentiefe präziser einzustellen und eine höhere Qualität bei Nachtaufnahmen zu erzielen.

Neue Farbe und Hardware

Im Video ist das iPhone 18 Pro in einer neuen "Kirsch"-Farbe (cherry) zu sehen, die sich durch ihr gesättigtes und edles Aussehen von früheren Modellen abhebt. Zudem wird berichtet, dass das Gehäuse des Geräts aus einem etwas dickeren Aluminiumrahmen bestehen soll. Dies ermöglicht einen besseren Schutz der internen Komponenten und die Unterbringung von Akkus mit größerer Kapazität.

Auch bei den technischen Daten werden gravierende Änderungen erwartet. Berichten zufolge wird die iPhone 18 Pro Serie mit dem Apple A20 Pro Chip ausgestattet sein, der auf einem 2 nm Fertigungsprozess basiert. Dieser Prozessor steigert nicht nur die Leistung, sondern hebt auch die Energieeffizienz auf ein neues Niveau. Zudem wird erwartet, dass die Größe der Dynamic Island Aussparung deutlich reduziert wird.

Akku und Präsentationsdatum

Einer der Aspekte, der die Nutzer am meisten freuen dürfte, ist die Erhöhung der Akkukapazität. Der Insider betont, dass das iPhone 18 Pro Modell über einen 4288 mAh Akku verfügen wird, während die größere Version, das iPhone 18 Pro Max, mit einem 5567 mAh Akku ausgestattet sein wird. Dies könnte einer der höchsten Werte in der Geschichte der Apple Smartphones sein.

Gerüchten zufolge ist die offizielle Vorstellung der neuen Flaggschiffe für den 8. oder 9. September nächsten Jahres geplant. Es ist erwähnenswert, dass Apple derzeit gegen Jon Prosser wegen der Verbreitung des iOS 26 Designs und anderer vertraulicher Informationen klagt. Die Tatsache, dass die früheren Vorhersagen des Insiders, einschließlich der Informationen zum iPhone SE 2020 und Google Pixel 7, bestätigt wurden, stärkt jedoch das Vertrauen in seine neuen Berichte.

  • Revolutionäre Kamera mit variabler Blende;
  • Neues Gehäuse in "Kirsch"-Farbe;
  • 2 nm Apple A20 Pro Prozessor;
  • Akkus mit erweiterter Kapazität;
  • Verkleinerte Dynamic Island Aussparung.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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