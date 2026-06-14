Sonos stellt neuen Hybrid-Lautsprecher vor: Praktisch für Schreibtisch und unterwegs

Sonos, ein bekannter Name in der Welt der Audiotechnologie, hat nach einer langen Pause das neue Modell Sonos Play vorgestellt. Das Gerät zeichnet sich dadurch aus, dass es sowohl als stationärer Heimlautsprecher als auch als tragbares Akustiksystem fungiert. Laut ixbt.com ist dieses Gadget, das im März auf den Markt kam, das erste neue Produkt des Unternehmens seit über einem Jahr. Dies berichtet Techcrunch.com .

Die Einzigartigkeit des Sonos Play liegt in seinem Design. Mit einem Gewicht von 1,3 kg steht der Lautsprecher auf einer speziellen Dockingstation, lässt sich aber dank des praktischen Griffs auf der Rückseite leicht nach draußen oder in einen anderen Raum tragen. Dies ist eine ideale Lösung für Nutzer, die von Ohrhörern wie AirPods genug haben und Umgebungsgeräusche wahrnehmen möchten.

Technische Möglichkeiten und Klangqualität

Das Gerät ist mit zwei abgewinkelten Hochtönern, einem Mitteltöner und drei digitalen Verstärkern ausgestattet. Zwei passive Radiatoren sorgen für kräftigere Bässe im Freien. Die Klangqualität ist bei mittlerer Lautstärke sehr klar und detailreich, bei maximaler Lautstärke kann die Komposition jedoch an Klarheit verlieren. Der Sonos Play ist eher für den Schreibtisch oder eine kleine Terrasse gedacht als für die Beschallung großer Räume.

Der Lautsprecher ist nach IP67-Standard geschützt, das heißt, er ist regenfest und übersteht kurzes Untertauchen in Wasser. Zudem dient das Gerät als Powerbank zum Aufladen des Smartphones in Notfällen. Diese Funktion bietet zusätzlichen Komfort für Outdoor-Fans.

Steuerung und Software-Änderungen

Die Trueplay- Technologie wurde im Sonos Play verbessert. Früher musste man das Smartphone durch den Raum bewegen, um die Akustik anzupassen; jetzt kalibriert das Gerät den Klang automatisch über seine Mikrofone. Der Lautsprecher verfügt zudem über integrierte Sprachassistenten wie Sonos Assistant und Alexa für eine freihändige Bedienung.

Das Gerät hat jedoch auch einige Nachteile. Die Silikontasten auf der Oberseite haben die gleiche Farbe wie das Gehäuse, was die Sichtbarkeit erschwert. Nutzer berichteten zudem von technischen Problemen mit der Sonos-App und leichten Verzögerungen bei der Verbindung mit einem MacBook.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 299-Dollar-teure Sonos Play eine gute Wahl für alle ist, die Kompaktheit und Qualität schätzen. Wenn Sie einen universellen Lautsprecher suchen, der Sie überall im Haus und im Freien begleitet, ist dieses Modell einer der stärksten Kandidaten auf dem aktuellen Markt.