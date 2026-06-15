SpaceX beschleunigt das Starship-Projekt: Vorbereitungen für die Flight 13-Mission haben begonnen

SpaceX unter der Leitung von Elon Musk verbessert sein massives Starship-Raketensystem kontinuierlich. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Testflugs Flight 12 haben die Ingenieure ihren Fokus auf die kommende Flight 13-Mission gerichtet. Der Super Heavy Booster 20 und das Ship 40 für diesen Flug haben bereits wichtige technische Meilensteine erreicht und bereiten sich auf statische Zündungstests vor. Dies berichtet Ixbt.com .

Booster 20 hat seinen kryogenen Testzyklus auf dem Testgelände von Massey’s abgeschlossen. Das Programm bestand aus drei Phasen, in denen Experten zunächst den Druck in den Treibstoffleitungen und Tanks mit Stickstoff und Sauerstoff prüften. Es ist erwähnenswert, dass der Prototyp Booster 18 bei einem ähnlichen Test zuvor verloren ging. Diesmal verliefen die Prüfungen wie erwartet und bestätigten die strukturelle Integrität des Systems.

In der nächsten Phase wurde der Booster vollständig mit kryogenem Treibstoff betankt: Der Flüssigsauerstofftank wurde mit der entsprechenden Substanz gefüllt, der Methantank mit flüssigem Stickstoff. Die Rakete wurde mehrere Stunden lang bei extrem niedrigen Temperaturen gehalten, um die Leistung von Ventilen und anderen Geräten unter extremen Bedingungen zu testen. In der letzten Phase wurden Teilbetankungen und Kaltgas-Spülvorgänge durchgeführt.

Technische Aktualisierungen und Infrastruktur

Derzeit wurde Booster 20 in die Montagehalle Mega Bay 1 zurückgebracht, wo 33 Raptor-Triebwerke installiert werden. Experten schätzen, dass dieser Booster nicht vor Mitte Juli zur Startrampe zurückkehren wird. Es wird jedoch erwartet, dass seine statischen Zündungstests deutlich kürzer ausfallen als beim Vorgängermodell Booster 19. SpaceX könnte sich auf einen abschließenden statischen Test beschränken, bei dem alle Triebwerke gleichzeitig gezündet werden.

Ship 40 ist in seinen Vorbereitungen bereits deutlich weiter. Nachdem das Gerät im Mai kryogene Tests bestanden hatte, wurde es Anfang Juni mit sechs Raptor-Triebwerken ausgestattet. In den kommenden Tagen soll das Schiff zum Startkomplex gebracht werden, wo statische Zündungstests der Triebwerke durchgeführt werden. Danach wird das Schiff zur Installation der Nutzlast in die Montagehalle zurückgebracht.

Parallel dazu wird die Infrastruktur des Weltraumbahnhofs Starbase modernisiert. Ingenieure haben die Führungsteile der mechanischen „Chopsticks“-Manipulatoren ausgetauscht, die dazu dienen, Super Heavy-Booster in der Luft aufzufangen. Die neuen Konstruktionen sind dank spezieller technologischer Aussparungen deutlich leichter. Zudem werden die beweglichen Systeme am Turm überprüft, um die Auswirkungen von Vibrationen zu reduzieren.

Laut ixbt.com zielt SpaceX mit diesen Missionen nicht nur auf die Technik ab, sondern auch darauf, die Geschwindigkeit der Wiederaufbereitung und Wartung zu erhöhen. Die Missionen Flight 13 und die darauffolgende Flight 14 werden entscheidend sein, um das Starship-System zur vollen orbitalen Einsatzfähigkeit zu bringen.