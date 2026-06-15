Revolution in der Ölindustrie: Kontinuierliche Bohrtechnologie in Russland entwickelt

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Revolution in der Ölindustrie: Kontinuierliche Bohrtechnologie in Russland entwickelt

Russische Wissenschaftler haben ein einzigartiges Gerät entwickelt, das den Bohrprozess in der Öl- und Gasindustrie grundlegend beschleunigen kann. Diese von Spezialisten der Perm National Research Polytechnic University (PNIPU) geschaffene Plattform ermöglicht den unterbrechungsfreien Betrieb beim Bohren von Richtbohrungen. Dies wird als die weltweit erste technologische Lösung dieser Art bewertet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Normalerweise vibriert das Bohrgestänge beim Bohren von Richtbohrungen aufgrund der Schläge des Meißels stark. Solche Vibrationen wirken sich negativ auf die Genauigkeit optischer Gyroskope aus, die die Bohrrichtung bestimmen. Infolgedessen sind die Spezialisten gezwungen, den Bohrvorgang regelmäßig zu stoppen, um präzise Daten zu erhalten. Laut ixbt.com verschwenden solche technologischen Pausen bis zu 15 Prozent der gesamten Arbeitszeit.

Funktionsprinzip und Vorteile der Technologie

Um dieses Problem zu lösen, haben PNIPU-Spezialisten eine spezielle Plattform zur Stabilisierung von Gyroskopen entwickelt. Das Gerät wird im Inneren des Bohrrohrs am Gehäuse des Elektromotors installiert. Das System umfasst Gyroskope und Beschleunigungssensoren, die die Rotation des Gestänges überwachen.

Sobald die Sensoren registrieren, dass das Gestänge zu rotieren beginnt, lässt der Elektromotor die Plattform mit der gleichen Geschwindigkeit, aber in entgegengesetzter Richtung rotieren. Dies gewährleistet, dass die Plattform unbeweglich und stabil bleibt. Infolgedessen verlieren die Gyroskope selbst bei stärksten Vibrationen nicht ihre Genauigkeit, und ein Stopp des Bohrprozesses ist nicht mehr erforderlich.

Die neue Technologie kann bei allen Richtbohrungen sowohl an Land als auch auf dem Offshore-Schelf eingesetzt werden. Berechnungen der Forscher zufolge verkürzt der Einsatz dieser Plattform die Bohrzeit erheblich. Beispielsweise werden bei einem einen Monat dauernden Bohrprozess durchschnittlich 4-5 Tage eingespart.

Aus wirtschaftlicher Sicht ermöglicht diese Erfindung Einsparungen in Höhe von zig Millionen Rubel an einem einzigen Standort. Für die Ölförderindustrie ist eine solche Zeit- und Ressourcenersparnis ein wichtiger Faktor zur Senkung der Kosten und Steigerung der Effizienz. Derzeit werden Fragen zur breiten praktischen Umsetzung dieser Entwicklung geprüft.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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