Das US-Unternehmen Unigrid Battery hat mit der kommerziellen Auslieferung seiner Na+Casa-Energiespeichersysteme für Privathaushalte begonnen, die auf der Natrium-Ionen-Technologie basieren. Diese innovativen Geräte zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Sicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus aus. Die ersten Einheiten wurden bereits in europäischen Privathaushalten installiert; der Markteintritt in den USA wird nach Abschluss der Zertifizierungsprozesse für 2026 erwartet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das neue System wurde in erster Linie für Haushalte mit Solaranlagen entwickelt. Na+Casa ermöglicht es, überschüssigen Strom, der tagsüber erzeugt wird, für den Abend und die Nacht zu speichern sowie als Backup-Quelle bei Stromausfällen zu dienen. Diese Technologie ist eine vielversprechende Lösung für Regionen wie Usbekistan, in denen sonnige Tage häufig sind, aber die Energiestabilität von entscheidender Bedeutung ist.

Technische Möglichkeiten und Langlebigkeitsgarantie

Das Herzstück des Geräts ist die proprietäre NCO-Natrium-Ionen-Technologie von Unigrid. Dieser Heimspeicher hat eine Kapazität von 9,25 kWh. Der Hersteller gibt an, dass das System für eine effiziente Betriebsdauer von etwa 25 Jahren ausgelegt ist. Dieser Wert entspricht nahezu der Lebensdauer moderner Solarmodule, wodurch Nutzer während der gesamten Betriebsdauer des Systems keinen Batteriewechsel vornehmen müssen.

Ein weiterer wichtiger Vorteil des Na+Casa-Systems ist die einfache Integration in bestehende Infrastrukturen. Laut ixbt.com ist der Akku mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Hybrid-Wechselrichtern kompatibel. Dies ermöglicht die Ergänzung bereits installierter Solarkraftwerke um den neuen Akku ohne komplexe Änderungen.

Hauptunterschiede zu Lithium-Ionen-Akkus

Im Gegensatz zu den derzeit weit verbreiteten Lithium-Ionen-Akkus bietet die Natrium-Ionen-Chemie mehrere Vorteile:

Sicherheit: Natrium-Ionen-Akkus sind weniger anfällig für Brände und Explosionen und somit sicherer für die Lagerung in Innenräumen.

Natrium-Ionen-Akkus sind weniger anfällig für Brände und Explosionen und somit sicherer für die Lagerung in Innenräumen. Temperaturbeständigkeit: Das System arbeitet stabil in einem weiten Temperaturbereich von -40°C bis +60°C.

Das System arbeitet stabil in einem weiten Temperaturbereich von -40°C bis +60°C. Günstige Rohstoffe: Natrium (Salz) ist eine weitaus häufigere und kostengünstigere Ressource als Lithium.

Unigrid wurde 2021 als Startup an der University of California, San Diego, gegründet. Derzeit produziert das Unternehmen Batterien mit einer Kapazität von 200 MWh pro Jahr. Laut Plan soll das Produktionsvolumen bis 2027 auf 2 GWh gesteigert werden. In Zukunft strebt das Unternehmen an, diese Technologie nicht nur für Haushalte, sondern auch für die Elektrofahrzeugindustrie einzusetzen.