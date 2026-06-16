TV-Verkäufe in Russland steigen sprunghaft an: Xiaomi und Haier führen den Markt an

Auf dem russischen Markt für Unterhaltungselektronik ist ein erheblicher Anstieg der Nachfrage nach Fernsehern und Smart-Monitoren zu beobachten. Im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 haben Verbraucher damit begonnen, die Mediengeräte in ihren Haushalten zu aktualisieren. Diese Situation wird nicht nur durch technologische Erneuerungen, sondern auch durch die traditionell vor großen Sportereignissen auftretende Kaufaktivität erklärt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Angaben des Unternehmens M.Video wurden in den ersten fünf Monaten des Jahres 2026 landesweit 3,08 Millionen Fernseher und Smart-Monitore verkauft. Dieser Wert liegt um 9,8 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Das Marktvolumen in Geldwerten erreichte 88,3 Milliarden Rubel, was einem Zuwachs von 1,3 Prozent entspricht. Experten betonen, dass das Verkaufsvolumen insbesondere in der letzten Maiwoche ein Rekordniveau erreichte.

Marktführer und beliebte Modelle

Derzeit dominieren chinesische Marken den russischen Markt. Unternehmen wie Xiaomi , Haier, Hisense und TCL haben die Führung bei den Verkaufszahlen übernommen. Insbesondere die Marke Xiaomi zieht mit ihren erschwinglichen und funktionalen Modellen die Aufmerksamkeit der Käufer auf sich. Laut einem Bericht von ixbt.com wurde das Xiaomi TV A 43 2026 als meistverkauftes Modell identifiziert.

Zudem waren unter den Käufern folgende Modelle sehr gefragt:

32-, 50- und 55-Zoll-Versionen der Xiaomi TV A-Serie;

Haier 32 LED S2 und Smart TV S2 Pro;

Hisense 43E7S und TCL 43P7K Modelle.

Die Wahl der Verbraucher konzentriert sich hauptsächlich auf mittelgroße Bildschirme. Derzeit bleiben Fernseher mit einer Diagonale von 43 bis 55 Zoll das gefragteste Segment. Geräte dieser Größe werden als universelle Lösung sowohl für Wohn- als auch für Schlafzimmer angesehen.

Ähnlichkeiten mit dem Markt in Usbekistan

Dieser Trend auf dem russischen Markt ist auch in Usbekistan bekannt. Auch in unserem Land beleben sich die TV-Verkäufe in Elektronikgeschäften im Vorfeld großer Fußballturniere, insbesondere der Welt- oder Europameisterschaft. Usbekische Käufer bevorzugen ebenfalls hauptsächlich Marken wie Xiaomi und Samsung, wobei der Anteil von Haier und Hisense in den letzten Jahren durch die Zunahme offizieller Stores dieser Marken gestiegen ist.

Technologieanalysten zufolge ist das Wachstum im Smart-TV-Segment nicht nur auf Sportereignisse zurückzuführen. Die Popularität von Streaming-Diensten und Plattformen wie YouTube zwingt die Nutzer, ältere Fernsehgenerationen aufzugeben und auf moderne, internetfähige Geräte umzusteigen. Dies wird in den kommenden Jahren zu einer weiteren Ausweitung des Smart-Monitor-Marktes beitragen.