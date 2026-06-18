Der internationale Flughafen Pulkovo in Sankt Petersburg wird als erster in der russischen Luftfahrtgeschichte fahrerlose Fahrzeuge auf seinem Gelände einführen. Dieser innovative Schritt wird als wichtiger Wendepunkt bei der Digitalisierung der Flughafeninfrastruktur und der Steigerung der betrieblichen Effizienz erwartet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Angaben der Managementgesellschaft „Vozdushnie vorota Severnoy stolitsi“ hat der Föderationsrat der Russischen Föderation das Gesetz über experimentelle Rechtsregime im Bereich digitaler und technologischer Innovationen unterstützt. Diese gesetzliche Änderung hebt alle rechtlichen Beschränkungen für den Einsatz autonomer Bodenfahrzeuge auf dem Flughafengelände auf.

Umfang der Innovationen und Anwendungsbereiche

Im Rahmen des Projekts werden auf dem Vorfeld von Pulkovo eine Reihe spezialisierter Robotikgeräte eingesetzt. Ihre Hauptaufgaben liegen in der Automatisierung der täglichen und komplexen Betriebsabläufe des Flughafens. Insbesondere ist der Einsatz unbemannter Fahrzeuge in folgenden Bereichen geplant:

Autonome Gepäckschlepper für den Gütertransport;

Roboter zur Reinigung der Start- und Landebahnen;

Patrouillensensoren und Geräte zur Rund-um-die-Uhr-Überwachung des Flughafengeländes.

Die Einführung dieser Technologien wird nicht nur den menschlichen Faktor reduzieren, sondern auch das Sicherheitsniveau auf eine neue Stufe heben. Beispielsweise werden Patrouillenroboter in der Lage sein, verdächtige Aktivitäten im Bereich in Echtzeit zu erkennen.

Aus wirtschaftlicher Sicht wird prognostiziert, dass die autonome Technik die Arbeitsproduktivität um mindestens 25 Prozent steigern wird. Nach Berechnungen der Managementgesellschaft ermöglicht diese Innovation dem Flughafen eine Ersparnis der Betriebskosten von über 150 Millionen Rubel pro Jahr.

Eine solche Erfahrung könnte in Zukunft auch als Vorbild für den Luftfahrtmarkt in Usbekistan dienen. Während derzeit die Flughäfen in Taschkent und anderen Großstädten modernisiert werden, werden diese digitalen Lösungen aus der internationalen Praxis zweifellos eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Servicequalität spielen.

Experten sind der Meinung, dass bei einem Erfolg dieses Experiments in Pulkovo die Einführung robotisierter Systeme auch an anderen großen russischen Flughäfen beschleunigt wird. Dies deutet wiederum auf eine weitere Verstärkung des Automatisierungstrends in der globalen Luftfahrtindustrie hin.