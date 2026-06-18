Rollme Hero D5: Bezahlbare Smartwatch mit GPS und Offline-Navigation vorgestellt

Die Marke Rollme, die sich zunehmend auf dem Markt für Smart-Devices etabliert, hat ihr neues Modell Hero D5 präsentiert. Dieses Gadget zieht die Aufmerksamkeit von Technikbegeisterten nicht nur durch seinen günstigen Preis, sondern auch durch technische Möglichkeiten an, die normalerweise teuren Flaggschiffen vorbehalten sind, insbesondere durch das autonome Navigationssystem. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut der Publikation ixbt.com kommt das Modell Rollme Hero D5 zu einem Preis von etwa 70 Dollar auf den Markt. Das Hauptmerkmal des Geräts ist sein Navigationssystem — die Uhr verfügt über ein Dual-Band GPS-Modul und kann mit sechs Satellitensystemen arbeiten. Vor allem können Nutzer Offline-Karten ohne Internetverbindung verwenden, was für Reisende und Extremsportler sehr nützlich ist.

Display-Funktionen und robustes Gehäuse

Die Uhr ist mit einem 1,43-Zoll AMOLED-Display ausgestattet, dessen Auflösung 466 × 466 Pixel beträgt. Das Display ist durch Panda Glass vor äußeren Einflüssen geschützt. Das Gehäuse besteht aus einer Zinklegierung und Kunststoff und zeichnet sich durch ein zweifarbiges Design aus. Zur komfortablen Steuerung befinden sich drei physische Tasten an der Seite des Gehäuses.

Die Rollme Hero D5 beeindruckt nicht nur durch ihr Aussehen, sondern auch durch ihre internen Funktionen. Das Gerät basiert auf dem ATS3085S-Chip und verbindet sich über Bluetooth 5.3 mit dem Smartphone. Zudem besteht die Möglichkeit, über den integrierten Lautsprecher Telefonate zu führen.

Gesundheits- und Sportfunktionen

Kontinuierliche Herzfrequenzmessung;

Überwachung des Blutsauerstoffgehalts (SpO2);

Analyse der Schlafqualität und -dauer;

Erfassung der täglichen körperlichen Aktivität.

Zur Gesundheitsüberwachung ist das Gerät mit einem VC30F HRS-Sensor ausgestattet. Er überwacht folgende Parameter:

Für Sportler stehen über 170 Trainingsmodi zur Verfügung. Zudem verfügt das Gadget über einen Altimeter, ein Barometer und einen elektronischen Kompass. Ein Wasserschutz der Klasse 5 ATM ermöglicht das Schwimmen und Tauchen in geringen Tiefen mit der Uhr.

Ein weiterer Vorteil des Geräts ist seine Energieversorgung. Ein Akku mit 600 mAh sorgt für eine lange autonome Laufzeit und wird über ein Magnetladegerät geladen. Da Modelle mit Offline-Navigation und einer so großen Batteriekapazität in dieser Preisklasse auf dem usbekischen Markt selten sind, wird erwartet, dass die Hero D5 in ihrem Segment einen starken Wettbewerb auslösen wird.