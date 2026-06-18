SpaceX bereit für neuen Flug: Wassersystem auf Starship-Pad getestet

SpaceX, gegründet von Elon Musk, hat einen weiteren wichtigen Schritt bei der Entwicklung seiner leistungsstärksten Rakete, dem Starship-Projekt, abgeschlossen. Am Weltraumbahnhof Starbase in Texas wurde am Startplatz Pad 2 das Wassersystem zur Wärmeabfuhr und Flammenunterdrückung erfolgreich getestet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Berichten der NASASpaceflight-Übertragung zufolge wurden während des Tests riesige Wasserströme unter hohem Druck aus der Basis der Startrampe geschossen. Dieses System dient dazu, die extremen Temperaturen zu senken und die Stoßwellen zu dämpfen, die beim Zünden der Raketentriebwerke entstehen. Wenn die Wasserströme auf die Flammen der Raptor-Triebwerke treffen, bilden sie dichte Dampfwolken und schützen die Infrastruktur vor dem Schmelzen.

Experten weisen darauf hin, dass dies die vierte solche Prüfung nach dem 12. Flug des Starship-Projekts ist. Der stabile Betrieb des Systems ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit künftiger Missionen, da das Starship, das als größte Rakete der Welt gilt, mit seinen Dutzenden von Triebwerken einen beispiellosen Druck auf den Startplatz ausübt.

Zukünftige Pläne und Aussichten für Orbitalflüge

Laut SpaceX-Präsidentin und COO Gwynne Shotwell wird das Szenario für den nächsten 12. Flug in vielerlei Hinsicht das Flight 12-Experiment wiederholen. Die Ingenieure des Unternehmens verbessern jedoch mit jedem Versuch die technischen Kennzahlen. Die interessanteste Neuigkeit ist, dass der 14. Flug der erste vollständige Orbitalflug in der Geschichte des Starship werden soll.

Derzeit ist SpaceX nicht nur in Texas, sondern auch am Cape Canaveral in Florida aktiv. Dort hat der Installationsprozess des Mechazilla-Turms begonnen, der die Fähigkeit besitzt, riesige Raketen in der Luft „aufzufangen“. Diese Technologie wird die Effizienz der Wiederverwendbarkeit der ersten Raketenstufe auf ein neues Niveau heben.

Diese Tests sind Teil der globalen Strategie von SpaceX für Flüge zum Mars und die Kolonisierung des Mondes. Der Erfolg des Starship-Projekts könnte die Kosten für den Zugang zum Weltraum nicht nur für die private Raumfahrt, sondern für die gesamte Menschheit erheblich senken. Derzeit führen die Ingenieure die abschließenden Abstimmungen aller Systeme durch.