Elon Musks Unternehmen führt Tunnelbohrmaschine Prufrock MB2 der nächsten Generation ein

The Boring Company, gegründet von Elon Musk, hat offiziell seine neueste und fortschrittlichste Tunnelbohrmaschine Prufrock MB2 in Betrieb genommen. Diese Technologie wurde in Nashville, USA, eingesetzt und soll die Geschwindigkeit beim Bau von Untergrundtransportsystemen grundlegend erhöhen. Die neue Generation unterscheidet sich von den Vorgängermodellen nicht nur durch die Leistung, sondern auch durch das Funktionsprinzip. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie auf der offiziellen Seite des Unternehmens im sozialen Netzwerk X mitgeteilt wurde, hat die Prufrock MB2 alle Tests erfolgreich bestanden. Es wurde bestätigt, dass die Maschine eine Geschwindigkeit von 11 Umdrehungen pro Minute erreichen kann. Experten betonen, dass bei der Entwicklung alle Erfahrungen und Fehler des Vorgängermodells MB1 berücksichtigt wurden, was eine mehrfache Steigerung der Effizienz ermöglicht.

Abkehr von traditionellen Methoden

Herkömmliche Tunnelbohrmaschinen arbeiten im Zyklus: Nach etwa anderthalb Metern Bohrung stoppen sie, um Betonblöcke zur Verstärkung der Tunnelwände zu installieren. Genau diese Pausen sind der Hauptfaktor, der den Bauprozess verlangsamt und die Kosten erhöht. Die Prufrock MB2 hingegen verstärkt die Wände gleichzeitig mit dem Aushub, was einen kontinuierlichen Prozess gewährleistet.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass dieses Gerät keine speziellen Startschächte benötigt. Die Maschine wird mit einem gewöhnlichen Lkw zum Einsatzort gebracht, im gewünschten Winkel in den Boden geleitet und kann innerhalb von 24 Stunden mit der Arbeit beginnen. Nach Abschluss der Arbeiten taucht sie selbstständig an der Oberfläche auf und wird per Trailer zum nächsten Ziel transportiert. Dies macht teure Kräne und komplexe technische Vorbereitungen überflüssig.

Voll elektrifiziert und ferngesteuert

Die Technologie von The Boring Company ist zudem ökologisch fortschrittlich. Die Prufrock MB2 ist voll elektrisch betrieben, was die Ansammlung von Schadstoffen im Tunnel verhindert. Am wichtigsten ist, dass während des Betriebs keine Menschen im Tunnel sein müssen. Der gesamte Prozess wird ferngesteuert von einem Kontrollzentrum an der Oberfläche überwacht.

Laut ixbt.com dient die Stadt Nashville als einzigartiges Testgelände für ein stadtweites Tunnelnetzwerk. Das Hauptziel des Unternehmens ist es, den Untergrundtransport als echte Alternative zu den Straßen an der Oberfläche zu präsentieren, um das Stauproblem in großen Megapolisen zu lösen. Geplant ist, dass im August ein noch fortschrittlicheres Modell, die Prufrock MB3, in Betrieb genommen wird.