Oppo Reno 15A vorgestellt: 7000 mAh Akku und IP69-Schutz

Oppo, ein etablierter Akteur auf dem Smartphone-Markt, hat ohne großes Aufsehen sein neues Reno 15A Modell präsentiert. Dieses Gerät sticht unter den Vertretern des Mittelsegments durch seine außergewöhnliche Akkukapazität und Widerstandsfähigkeit unter extremen Bedingungen hervor. Laut ixbt.com ist das neue Smartphone eine verbesserte Version des Anfang des Jahres vorgestellten Reno 15F Modells. Ixbt.com berichtet .

Der Hauptvorteil des Geräts ist seine Stromquelle. Den Ingenieuren ist es gelungen, einen riesigen Akku mit einer Kapazität von 7000 mAh im Gehäuse unterzubringen. Dieser Wert ist ein Rekord für moderne Smartphones und garantiert dem Nutzer eine mehrtägige autonome Betriebsdauer. Zudem ermöglicht die 80 W Schnellladetechnologie, einen so großen Akku in kurzer Zeit aufzuladen.

Display- und Leistungsmerkmale

Das Oppo Reno 15A ist mit einem 6,6-Zoll-AMOLED-Display ausgestattet, das eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz unterstützt. Das Full HD+ Display erreicht eine Helligkeit von bis zu 1400 Nits, was eine klare Sicht auf das Bild auch an sonnigen Tagen ermöglicht. Die Displayoberfläche ist mit AGC Dragontrail STAR D+ Schutzglas bedeckt, und der Fingerabdruckscanner ist direkt unter dem Bildschirm platziert.

Für die Leistung des Smartphones ist der Snapdragon 6 Gen 1 Prozessor verantwortlich. Das Gerät ist mit LPDDR4X RAM und internem Speicher im UFS 3.1 Standard ausgestattet. Diese Kombination bietet ausreichend Leistung für tägliche Aufgaben und Spiele. Zudem können Nutzer den Speicherplatz über eine microSD-Karte erweitern.

Kamera und extremer Schutz

Auch die Kameramöglichkeiten wurden nicht vernachlässigt. Der Hauptblock besteht aus drei Modulen:

einem 50-Megapixel-Hauptsensor (mit OIS optischer Bildstabilisierung);

einem 8-Megapixel-Weitwinkelobjektiv;

einem 2-Megapixel-Makromodul.

Für Selfie-Liebhaber wurde eine hochauflösende 50-Megapixel-Frontkamera installiert, die die Erstellung hochwertiger Inhalte für soziale Netzwerke ermöglicht.

Besonders hervorzuheben ist, dass das Gehäuse des Oppo Reno 15A nach den Standards IP66, IP68 und sogar IP69 geschützt ist. Das bedeutet, dass das Smartphone nicht nur vor dem Eintauchen in Wasser, sondern auch vor Heißwasserstrahlen unter hohem Druck geschützt ist. Als Software wurde die ColorOS 16 Benutzeroberfläche auf Basis von Android 16 gewählt. Der Startpreis des Geräts auf dem japanischen Markt liegt bei etwa 400 Dollar. Über den Markteintritt in Usbekistan gibt es derzeit keine offiziellen Informationen, aber da die Reno-Serie im Land ihre Fans hat, ist ihr Erscheinen sehr wahrscheinlich.