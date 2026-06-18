Rostec stellt neue Supercam S180 Drohne mit hoher Manövrierfähigkeit vor

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Rostec stellt neue Supercam S180 Drohne mit hoher Manövrierfähigkeit vor

Der russische Staatskonzern Rostec präsentierte auf der Ausstellung „Nationale Sicherheit. Belarus-2026“ in Minsk sein aktualisiertes unbemanntes Luftfahrzeug Supercam S180. Das Hauptmerkmal dieses Geräts ist seine hohe Manövrierfähigkeit und die Fähigkeit, Angriffen gegnerischer Drohnen unabhängig auszuweichen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

In Bezug auf das Design ist diese Drohne mit gepfeilten Flügeln, die einem Jet-Kampfflugzeug ähneln, mit neuen taktischen Möglichkeiten ausgestattet. Laut Ixbt.com wurden zusätzliche Kameras installiert, die den hinteren und oberen Teil des Fluggeräts überwachen, wodurch das System Gefahren automatisch erkennen und den Operator warnen kann.

AI und hohe Widerstandsfähigkeit

Die technischen Möglichkeiten der Drohne wurden erheblich verbessert. Insbesondere wurde die Flugzeit verdoppelt und beträgt nun mehr als 4 Stunden. Zudem verfügt sie über eine Nutzlastkapazität von bis zu 1,5 kg. Das Gerät wird mithilfe eines speziellen Katapults gestartet.

Vertreter von Rostec verglichen die neue Entwicklung in ihrem Telegram-Kanal mit dem Helden des berühmten Films „Matrix“ und nannten sie „wendig wie Neo“. Es wurde besonders hervorgehoben, dass das Gerät in der Lage ist, gegnerischen Drohnenfängern geschickt auszuweichen. Dies erhöht die Überlebensrate von Drohnen in modernen Luftkämpfen drastisch.

Die Supercam S180 weist eine hohe Resistenz gegenüber elektronischen Kampfführungsmitteln auf. Die Entwickler haben sie mit zusätzlichen Elementen ausgestattet, die das Navigationssystem duplizieren, sodass die Drohne ihre Mission auch bei Ausfall des Hauptsystems fortsetzen kann. Zudem wird die Funkfrequenz-Detektionstechnologie eingesetzt, um den Gegner über Funksignale zu identifizieren.

Bei Aufklärungs- und Überwachungsaufgaben nutzt diese Drohne AI-Funktionen. Das Gerät verfügt über eine integrierte Bildverarbeitung und eine Funktion zur automatischen Objekterkennung, wodurch es zu jeder Tageszeit hochauflösende Videodaten sammeln kann.

In einer Zeit, in der sich die Technologie unbemannter Luftfahrzeuge rasant entwickelt, wird erwartet, dass die Einführung solcher Schutzsysteme neue Standards auf dem Markt für militärische und spezialisierte Drohnen setzt. Die Supercam S180 präsentiert sich nicht nur als Beobachter, sondern als aktiv geschützte Technik.

RostecDrohneSupercam S180TechnologieRussland
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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