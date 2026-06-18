SanDisk bringt 8 TB SSD für PS5 für 3700 Dollar auf den Markt

SanDisk hat ein neues, rekordverdächtiges 8 TB SSD-Laufwerk vorgestellt, das speziell für Sony PlayStation 5 Konsolen lizenziert ist. Der Preis des Geräts hat jedoch viele überrascht: Auf der offiziellen Website liegt der empfohlene Preis für dieses Speichergerät bei 3700 Dollar. Dieser Preis ist um ein Vielfaches höher als der der modernen Spielkonsolen selbst. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Derzeit gibt es im Online-Shop des Herstellers einen Rabatt, wodurch der Produktpreis auf 2960 Dollar gesunken ist. Dennoch gilt dieser Betrag immer noch als sehr hoch. Zum Vergleich: Die kürzlich vorgestellte PS5 Pro Konsole mit 2 TB internem Speicher wird auf dem US-Markt für etwa 900 Dollar verkauft. Somit könnte man für den Preis eines einzigen SSD-Laufwerks mindestens drei oder vier der leistungsstärksten Spielkonsolen kaufen.

Krise und Preissteigerungen auf dem Speichermarkt

laut ixbt.com sind solch hohe Preise nicht nur auf das Prestige der Marke, sondern auch auf den weltweiten Mangel an NAND-Speicher zurückzuführen. Experten prognostizieren, dass die Preise für Speichergeräte weiter steigen werden. Dieser Trend führte auch im April zu einer Preiserhöhung der Sony-Konsolen.

Nelson Duan, Vizepräsident von Silicon Motion, betonte, dass das aktuelle NAND-Speicherdefizit „nur der Anfang“ sei. Seinen Worten zufolge könnte sich die Situation bis 2027 weiter verschlechtern. Duan sagte offen, dass der Einzelhandelsmarkt für SSDs praktisch verschwindet und Hersteller große Schwierigkeiten haben, Rohstoffe zu finden.

Derzeit können selbst große PC-Hersteller keine ausreichenden Mengen an originalen Flash-Speicherchips erwerben. Viele Unternehmen sind gezwungen, Fertigprodukte zu kaufen und diese zu verarbeiten. Dies führt zu einem drastischen Anstieg der Herstellkosten des Endprodukts.

Auch für usbekische Gamer und Technikbegeisterte ist diese Nachricht von großer Bedeutung. Da der Umfang von PlayStation 5 Spielen von Tag zu Tag wächst, ist der Bedarf an zusätzlichem Speicher hoch. Die Preisgestaltung dieser von SanDisk angebotenen Premium-Lösung scheint jedoch nicht für gewöhnliche Nutzer, sondern eher für Profis und Sammler gedacht zu sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Instabilität auf dem Markt für Speichergeräte in den kommenden Jahren unweigerlich die Preise für technologische Gadgets beeinflussen wird. Dieses Produkt aus der Partnerschaft von SanDisk und Sony bleibt vorerst eines der teuersten und kapazitätsstärksten Zubehörteile auf dem Markt.