Amazon Leo Satelliten-Internet wird in Usbekistan eingeführt

Usbekistan macht einen wichtigen Schritt im Bereich der digitalen Technologien: Das Amazon Leo (Project Kuiper) Netzwerk, das Hochgeschwindigkeits-Internet über Satelliten im niedrigen Erdorbit bereitstellt, wird im Land in Betrieb gehen. Dieses Projekt dient dazu, eine stabile und qualitativ hochwertige Verbindung selbst in den entlegensten Regionen der Republik zu gewährleisten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut einer Erklärung des Ministers für digitale Technologien, Sherzod Shermatov, im Rahmen des Internationalen Investitionsforums in Taschkent wird die Unterzeichnung der Vereinbarung zur Einführung dieses Dienstes in den kommenden Tagen erwartet. Der Minister betonte, dass das Amazon Leo System das bekannte Starlink-Netzwerk in Bezug auf seine technischen Parameter und Wettbewerbsfähigkeit sogar übertreffen könnte.

Nach Unterzeichnung der neuen Vereinbarung wird die Möglichkeit geschaffen, Amazon Leo Terminals auf dem Gebiet Usbekistans frei zu nutzen. Dies ist von großer Bedeutung, insbesondere für Berg- und Wüstengebiete sowie abgelegene Dörfer, in denen die Verlegung traditioneller Glasfasernetze schwierig ist. So wird an allen Punkten des Landes ein Zugang zu Hochgeschwindigkeits-Internet ermöglicht.

Wettbewerb mit Starlink und technische Möglichkeiten

Amazon hat den Start seiner Satelliten im niedrigen Erdorbit (Low Earth Orbit — LEO) ins All beschleunigt. Laut ixbt.com hat die europäische Ariane 6 Rakete kürzlich 36 Amazon-Satelliten erfolgreich in den Orbit gebracht. Derzeit warten hunderte fertige Geräte an der Basis des Unternehmens in Florida auf die nächsten Flüge.

Experten sind der Meinung, dass der Markteintritt des Amazon-Projekts in Usbekistan den gesunden Wettbewerb im Sektor stärken wird. Dies könnte nicht nur zu einer Steigerung der Servicequalität, sondern auch zu sinkenden Preisen für die Endverbraucher führen. Das Amazon Leo Netzwerk soll ab 2026 mit voller Kapazität in Betrieb gehen.

Derzeit arbeitet die Regierung Usbekistans an der Modernisierung der digitalen Infrastruktur und der Erweiterung des Zugangs zu Informationsressourcen für alle Bevölkerungsschichten. Die Zusammenarbeit mit Amazon ist ein integraler Bestandteil dieser strategischen Ziele und unterstützt das Bestreben des Landes, ein regionaler IT-Hub zu werden.

Im Rahmen des Projekts werden folgende Ergebnisse erwartet: