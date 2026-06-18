iPhone 17 Pro Preis in Russland stark gesunken: Flaggschiff wird immer günstiger

Das im letzten Jahr vorgestellte Flaggschiff-Smartphone von Apple, das iPhone 17 Pro, wird auf dem russischen Einzelhandelsmarkt weiterhin deutlich günstiger. Seit Beginn des Verkaufs ist der Preis des Geräts auf ein Rekordtief gesunken, was eine gute Gelegenheit für Nutzer darstellt, die den Kauf des neuen Modells planen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Angaben von Hi-Tech Mail ist das iPhone 17 Pro Modell mit 256 GB internem Speicher Mitte Juni im Einzelhandel zu einem Durchschnittspreis von 82,5 Tausend Rubel zu finden. Auf großen Marktplätzen beginnen die Preise bei 85,5 Tausend Rubel. Zum Vergleich: Im Mai dieses Jahres wurde das Gerät noch fast 4 Tausend Rubel teurer verkauft. Dies bestätigt, dass der Preis des Flaggschiffs einen stabilen Abwärtstrend eingeschlagen hat.

Im letzten Monat ist der Preis des Smartphones um etwa 5 % gesunken, in den letzten sechs Monaten um mehr als 10 %. Analysiert man die Preisdynamik, so war der größte Rückgang in den ersten Monaten nach Verkaufsstart zu beobachten. Während das iPhone 17 Pro im September 2025 für 165 Tausend Rubel in den Verkauf ging, hatte sich der Preis bis Januar 2026 bei etwa 92–95 Tausend Rubel stabilisiert.

Technische Daten und Neuerungen

Das iPhone 17 Pro Modell unterscheidet sich von den Vorgängergenerationen nicht nur durch das Design, sondern auch durch seine technischen Eigenschaften. Das Gerät ist mit einem 6,3-Zoll Super Retina XDR OLED-Display ausgestattet, das hohe Werte bei Bildschärfe und Helligkeit aufweist. Das Herzstück des Smartphones ist der leistungsstarke Apple A19 Pro Chip.

Eines der Hauptmerkmale dieses Modells sind das Aussehen und die Konstruktion. Das iPhone 17 Pro erhielt ein Gehäuse komplett aus Aluminium und einen aktualisierten Kamerablock. Zudem haben Apple-Ingenieure ein neues Kühlsystem auf Basis einer Dampfkammer eingeführt. Diese Lösung dient dazu, das Überhitzungsproblem des Smartphones bei anspruchsvollen Spielen und komplexen Aufgaben zu beheben.

Auch das Kamerasystem wurde erheblich verbessert und bietet folgende Funktionen:

Triple-48-Megapixel-Hauptkameramodul;

Verbessertes Teleobjektiv mit 40-fach Hybrid-Zoom;

Technologie für hochwertige Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen.

Darüber hinaus ist das Gerät mit einem vergrößerten Akku ausgestattet, der die autonome Laufzeit deutlich erhöht hat. Der Preisverfall auf dem russischen Markt wirkt sich in der Regel indirekt auch auf die Preise des „Graumarktes“ in den benachbarten zentralasiatischen Ländern, einschließlich Usbekistan, aus. Dies lässt erwarten, dass die Preise für dieses Modell auch in unserer Region bald leicht sinken werden.