Samsung Galaxy S27 Flaggschiff könnte ohne erwartete Updates bleiben

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Samsung Galaxy S27 Flaggschiff könnte ohne erwartete Updates bleiben

Obwohl der südkoreanische Tech-Gigant Samsung mit der Arbeit an seinen zukünftigen Flaggschiff-Smartphones begonnen hat, könnten die ersten Informationen viele enttäuschen. Laut Quellen aus der Lieferkette, auf die sich Naver bezieht, wird erwartet, dass das Basismodell Galaxy S27 keine nennenswerten Änderungen bei Display und Kamera aufweisen wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Anzeichen dafür, dass völlig neue Display-Panels oder verbesserte Kameramodule für das neue Gerät entwickelt werden. Dies könnte bedeuten, dass das Galaxy S27 die technischen Spezifikationen des vorangegangenen Galaxy S26 (das ebenfalls noch nicht vorgestellt wurde) und sogar noch früherer Modelle übernimmt. Samsung hat sich in den letzten Jahren primär auf die Ultra-Version konzentriert und beschränkt sich bei den Basismodellen auf kleine evolutionäre Änderungen.

Strategie zur Kostensenkung

Hinter dem unveränderten Bildschirm könnten wirtschaftliche Gründe stecken. Berichten zufolge plant Samsung, auf Produkte der eigenen Samsung Display-Sparte zu verzichten und auf OLED-Panels des chinesischen Unternehmens BOE umzusteigen. Dies ermöglicht eine Ersparnis von etwa 5 Dollar pro Panel.

Obwohl 5 Dollar wie ein geringer Betrag erscheinen, hat dies bei Flaggschiffen, die in Millionenstücken verkauft werden, einen erheblichen Einfluss auf den Gewinn des Unternehmens. Für die Nutzer könnte dies jedoch als technologischer Stillstand wahrgenommen werden, da Wettbewerber, insbesondere chinesische Marken, die Displayhelligkeit und -qualität drastisch steigern.

Alles kann sich noch ändern

Es ist anzumerken, dass bis zur offiziellen Präsentation der Galaxy S27-Serie noch etwa neun Monate Zeit sind. Die Geräte befinden sich derzeit in der frühen Designphase. In dieser Zeit könnten die Samsung-Ingenieure die Lieferantenliste ändern oder entscheiden, neue Komponenten hinzuzufügen.

Auf dem Markt in Usbekistan genießen Samsung-Flaggschiffe seit jeher ein hohes Ansehen. Sollte es beim Basismodell keine signifikanten Änderungen geben, könnte sich das Interesse der Verbraucher stärker auf das Ultra-Modell oder die preisreduzierten Flaggschiffe des Vorjahres verlagern. Obwohl diese Informationen noch nicht offiziell bestätigt sind, prognostizieren Insider, dass Samsungs konservativer Ansatz anhalten wird.

SamsungGalaxy S27SmartphoneTechnologieOLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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