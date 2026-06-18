Die Marke OnePlus, die sich fest auf dem Smartphone-Markt etabliert hat, bereitet die Einführung eines neuen erschwinglichen und langlebigen Modells vor — des OnePlus N6. Dieses Gadget wird voraussichtlich nicht nur durch seinen günstigen Preis, sondern auch durch eine für moderne Smartphones seltene Akkukapazität Aufmerksamkeit erregen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com richtet sich das OnePlus N6 Modell primär an ein junges Publikum, wobei der Preis bei etwa 200 Dollar erwartet wird. Erste Daten zu den technischen Möglichkeiten des Geräts sind bereits in der Geekbench-Benchmark-Datenbank erschienen. Das unter der Modellnummer CPH2955 registrierte Smartphone erreichte im Single-Core-Test 788 Punkte und im Multi-Core-Test 1993 Punkte.

Technische Daten und Leistung

Das neue Smartphone basiert auf der MediaTek MT6835 Plattform. Experten vermuten, dass es sich dabei um einen Dimensity 6300 oder Dimensity 6100+ Prozessor handeln könnte. Obwohl dieser Chipsatz keine Flaggschiff-Leistung bietet, gilt er für Alltagsaufgaben und soziale Netzwerke als ausreichend. Zudem wurde bestätigt, dass das Gerät mit 6 GB RAM ausgestattet wird.

Der bekannte Insider Abhishek Yadav bestätigte die Informationen zum OnePlus N6 und betonte, dass der Hauptvorteil im Energiesparsystem liege. Das Unternehmen selbst hat bestätigt, dass in diesem Modell ein beispielloser 8000 mAh Akku verbaut wird. Diese enorme Energiereserve ermöglicht es, das Smartphone bei durchschnittlicher Nutzung mindestens drei Tage lang ohne Aufladen zu verwenden.

Langzeit-Haltbarkeit und Präsentation

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass der Hersteller besonderen Wert auf die Lebensdauer des Akkus legt. Berichten zufolge wird garantiert, dass der Akku über 7 Jahre hinweg dient, ohne seine Kapazität erheblich zu verlieren. Dies ist ein sehr hoher Wert für moderne Smartphones, da Batterien normalerweise nach 2-3 Jahren an Kapazität verlieren.

Solche Geräte sind auch für den Markt in Usbekistan sehr relevant. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, insbesondere die lange Akkulaufzeit, könnte ideal für Fernfahrer, Reisende und Jugendliche sein, die ständig erreichbar bleiben wollen.

Die offizielle Premiere des OnePlus N6 Smartphones ist für den 30. Juni dieses Jahres in Indien geplant. Danach wird erwartet, dass das Gerät auf den globalen Markt, einschließlich der zentralasiatischen Länder, kommt. Da Insider Abhishek Yadav bereits zuvor präzise Informationen zur Xiaomi Mi 10T Serie veröffentlicht hat, ist das Vertrauen in diese Neuigkeiten hoch.