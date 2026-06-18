Die Marke Caviar, bekannt für die Herstellung von Luxuszubehör, hat die neue „Genesis“-Kollektion für iPhone-Smartphones vorgestellt. Das Hauptmerkmal dieser Serie sind spezielle Magnetpaneele, die es den Nutzern ermöglichen, das Design des Geräts in Sekundenschnelle zu ändern. Diese Technologie wird als komfortablere und ästhetisch perfektere Lösung präsentiert als die Verwendung einer herkömmlichen Hülle. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Vertreter des Unternehmens betonten, dass die neue Kollektion für zukünftige Flaggschiffe wie das iPhone 17 Pro Max angepasst ist, sodass der Nutzer die Rückseite des Smartphones mit einer einzigen Bewegung aktualisieren kann. Dies ändert nicht nur das Erscheinungsbild, sondern verleiht dem Gerät eine besondere Exklusivität. Laut ixbt.com umfasst die Kollektion fünf Modelle mit unterschiedlichen Designs.

Einzigartige Materialien und historische Artefakte

Das auffälligste und teuerste Modell der Kollektion ist das „Relic“. In das V-förmige Element seines Designs ist ein Fragment eines echten Tyrannosaurus-Zahns eingebettet. Die Hersteller bezeichnen dieses Gadget nicht einfach als Technik, sondern als „zeitgenössisches Artefakt“. Der Preis für diese exklusive Version beginnt bei etwa 299 Tausend Rubel.

Darüber hinaus gibt es in der Kollektion weitere Luxusmodelle, von denen jedes einen eigenen Charakter besitzt. Beispielsweise wurde das Modell „Stimulus“ aus einer Kombination von schwarzem Krokodilleder und glänzendem Schmuckemaille gefertigt. Dieses Design richtet sich an Nutzer, die aktiver sind und gerne im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen.

Das Modell „Vector“ ist in einem eher ernsthaften Stil gehalten und besteht aus schwarzem Titan und einer Lederbeschichtung. Während das Modell „Proteus“ eine Kombination aus silbernem Titan und blauem Leder verkörpert, erinnert das Modell „Orion“ mit vergoldetem Titan und blauem Emaille an die Weiten des Kosmos.

Ein neuer Trend auf dem Smartphone-Markt

Auch auf dem Markt in Usbekistan ist die Nachfrage nach Personalisierung und exklusivem Zubehör unter iPhone-Nutzern hoch. Obwohl die Produkte von Caviar nicht für das Massensegment gedacht sind, könnte die Idee austauschbarer Magnetpaneele in Zukunft einen neuen Weg für andere Zubehörhersteller eröffnen.

Derzeit erfüllen diese Paneele nicht nur eine Schutzfunktion, sondern verwandeln das Smartphone in ein Kunstwerk. Diese von Caviar präsentierte Lösung wird voraussichtlich ideal für wohlhabende Kunden sein, die vom iPhone-Design gelangweilt sind, aber kein neues Gerät kaufen möchten.