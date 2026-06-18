Produktion von Leiterplatten für lokale TV-Set-Top-Boxen in Russland abgeschlossen

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Produktion von Leiterplatten für lokale TV-Set-Top-Boxen in Russland abgeschlossen

Die Herstellung der ersten Charge von Leiterplatten (PCBs) für lokale TV-Set-Top-Boxen wurde auf der Produktionsstätte von Digital Television Systems (TsTS) in Russland erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen dieses Projekts, das im Auftrag des Unternehmens Imaqliq durchgeführt wurde, wurden 8.000 kompakte G-Box S-Platinen gefertigt. Dieser Schritt wird als wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung importsubstituierender Technologien in der Elektronikindustrie des Nachbarlandes angesehen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Angaben des Unternehmens haben alle Produkte den vollständigen Produktionszyklus durchlaufen. Dieser Prozess umfasst die SMD- und THT-Bestückung sowie obligatorische technische Tests. Die Gehäusemontage und die Endmontage der Geräte sollen durch die eigenen Kapazitäten des Kundenunternehmens erfolgen.

Hohe technologische Komplexität und Qualitätskontrolle

Yegor Makeyev, kaufmännischer Direktor von TsTS, betonte, dass die G-Box S-Platinen trotz ihrer geringen Größe technisch sehr komplexe Produkte sind. Insbesondere die Arbeit mit BGA-Chips erfordert besondere Aufmerksamkeit und hohe Präzision. Die Lötqualität solcher Komponenten kann nicht mit bloßem Auge geprüft werden, weshalb im Werk ein spezielles Röntgenkontrollsystem eingesetzt wurde.

Die TV-Set-Top-Box-Linie Imaqliq G-Box S.100 ist eine lokale Lösung für IPTV- und OTT-Netzwerke. Es wird angegeben, dass diese Geräte über ausreichendes technisches Potenzial verfügen, um mit ausländischen Analoga auf dem Markt zu konkurrieren. Laut ixbt.com wurde diese Technologie in das russische Industrieregister aufgenommen und in staatlichen Katalogen registriert.

Die technischen Spezifikationen der Geräte können je nach Anforderungen des Kunden und dem verwendeten Betriebssystem variieren. Insbesondere sollen die Set-Top-Boxen mit folgenden Komponenten ausgestattet werden:

  • Moderne Prozessoren verschiedener Leistungsklassen;
  • Wi-Fi- und Bluetooth-Funkmodule;
  • Variable RAM- und Speicherkapazitäten je nach Bedarf.

Auch auf dem usbekischen Markt steigt die Nachfrage nach IPTV- und OTT-Diensten in den letzten Jahren. Solche in Russland produzierten Geräte könnten künftig im Rahmen regionaler Exporte auf die Märkte Zentralasiens gelangen und so eine Alternative für die Provider unseres Landes darstellen. Derzeit nutzen lokale Anwender hauptsächlich in China hergestellte Android-Set-Top-Boxen.

Der Erfolg dieses Projekts trägt nicht nur zum fertigen Produkt bei, sondern auch zur Steigerung der lokalen Erfahrung in der Montage komplexer elektronischer Komponenten. Der Einsatz hochtechnologischer Methoden wie der Röntgenkontrolle garantiert die langfristige Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der produzierten Elektronik.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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