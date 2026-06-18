China stärkt seine Dominanz auf dem globalen Markt für erneuerbare Energien weiter. Jüngsten Daten zufolge ist das Land nicht nur zum größten Kapazitätsträger im Bereich der Offshore-Windenergie, sondern auch zum Haupttreiber des globalen Wachstums geworden. Heutzutage entfallen mehr als die Hälfte aller Offshore-Windparks weltweit auf China. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Wie CCTV Finance unter Berufung auf die Ressource mydrivers berichtet, betrug die gesamte installierte Leistung der netzgebundenen Offshore-Windparks weltweit bis Ende 2025 92.475 Millionen Kilowatt. 56 Prozent dieses enormen Wertes, also 52.042 Millionen Kilowatt, werden von Anlagen in China erzeugt. Damit hält Peking den ersten Platz im Weltranking seit der Überholung Großbritanniens im Jahr 2021.

Im vergangenen Jahr erreichte das Volumen der weltweit neu in Betrieb genommenen Kapazitäten 9.252 Millionen Kilowatt, was einem Anstieg von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bemerkenswert ist, dass fast 80 Prozent dieser neuen Kapazitäten — genauer gesagt 7.192 Millionen Kilowatt — auf dem chinesischen Markt errichtet wurden. Dies bestätigt, dass das Land seit acht Jahren in Folge Weltführer bei Neuinstallationen ist.

Technologische Überlegenheit und strategische Ziele

Chinas Erfolg in diesem Bereich ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer langfristigen staatlichen Strategie und Investitionen in technologische Innovationen. Offshore-Windturbinen gelten als effizienter als Onshore-Anlagen, da die Windgeschwindigkeiten auf dem offenen Meer höher und stabiler sind. Durch die effektive Nutzung der riesigen Gewässer an seinen Ostküsten beschleunigt China den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

Experten sind der Meinung, dass Chinas Aktivität in diesem Sektor auch zur Senkung der Preise auf dem globalen Energiemarkt beiträgt. Durch Massenproduktion und die Einführung neuer Technologien sinken die Herstellkosten der Turbinen, was die Windenergie auch für andere Staaten attraktiver macht. Derzeit nehmen chinesische Unternehmen nicht nur im eigenen Land, sondern auch bei internationalen Projekten als Hauptauftragnehmer teil.

Für Binnenländer wie Usbekistan kann diese Erfahrung Chinas ein wichtiges Vorbild für die Entwicklung der Onshore-Windenergie sein. In der zentralasiatischen Region, insbesondere in den Regionen Karakalpakstan und Navoi, wird das Potenzial der Windenergie hoch bewertet, und chinesische Technologien werden in diesen Projekten weit verbreitet eingesetzt. In Zukunft wird die Lösung von Umweltproblemen und die Gewährleistung der Energiesicherheit durch die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien eine vorrangige Aufgabe bleiben.