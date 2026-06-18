Spotify führt Ticket-Reservierungssystem für echte Fans ein

Spotify, die weltweit größte Musik-Streaming-Plattform, hat eine neue Möglichkeit für seine treuesten Nutzer eingeführt. Das neue System namens „Reserved by Spotify“ identifiziert leidenschaftliche Fans von Künstlern und ermöglicht es ihnen, Konzerttickets zu reservieren, bevor der allgemeine Vorverkauf beginnt. Dieser Schritt ist ein wichtiger Teil der Strategie der Plattform im Umgang mit „Superfans“. Laut Techcrunch.com berichtet .

Die neue Funktion gilt zunächst für Premium-Abonnenten über 18 Jahren in den USA. Als erster Partner des Projekts wurde der Sänger Role Model ausgewählt. Fans, die an seinen Konzerttourneen interessiert sind, erhalten ab dem 23. Juni Benachrichtigungen über ihre zugewiesenen Tickets. Spotify betonte ausdrücklich, dass es für diese Transaktionen keine zusätzlichen Provisionsgebühren erheben wird.

Kampf gegen Ticket-Scalper

Das Hauptziel dieses Systems ist die Bekämpfung von Scalping (Wiederverkauf) und Bots, die die Hauptprobleme auf dem Ticketmarkt darstellen. Derzeit werden Konzerttickets populärer Künstler sofort nach dem Verkaufsstart innerhalb von Sekunden durch automatisierte Programme gekauft und später zu einem Vielfachen des Preises weiterverkauft. Spotify möchte die Tickets an echte Menschen liefern, die die Lieder des Künstlers regelmäßig hören, und nicht an Bots.

Laut ixbt.com analysiert das System die Nutzeraktivität bei der Ticketvergabe sehr genau. Dabei wird nicht nur die Anzahl der Wiedergaben, sondern auch das Teilen (Share) und andere interaktive Aktionen berücksichtigt. Vor allem lässt das System keine Fälschung von Statistiken mithilfe von AI oder Bots zu. Das bloße kontinuierliche Abspielen von Musik im Hintergrund reicht nicht aus, um den Status eines „Superfans“ zu erhalten.

Geolocation und Nutzungsbedingungen

Das Reserved-System berücksichtigt auch den Standort des Nutzers. Tickets werden nur Fans angeboten, die sich in der Nähe des Konzertortes befinden. Wenn der Nutzer alle Anforderungen erfüllt, erscheint ein spezielles Angebot auf der Startseite der Spotify-App. Dort können die Konzerttermine eingesehen und eine Erinnerung für den Ticketkauf eingerichtet werden.

Derzeit gilt das Projekt nur für Konzerte in Live Nation-Locations und Verkäufe über die Ticketmaster-Plattform. In Zukunft plant das Unternehmen, auch kleinere Konzerthallen und internationale Märkte, einschließlich der Regionen Europa und Asien, einzubeziehen. Dies könnte es in Zukunft auch für Spotify-Nutzer in Usbekistan erleichtern, Tickets für Konzerte internationaler Stars zu erhalten.

Es ist anzumerken, dass die Anzahl der „Superfans“ nicht immer mit der Anzahl der Plätze in der Konzerthalle übereinstimmt. Daher ist selbst für die aktivsten Hörer kein Ticket garantiert, allerdings bleibt die Kaufmöglichkeit vor der allgemeinen Warteschlange für 24 Stunden bestehen. Dies ist auch für Spotify vorteilhaft, da es die Nutzer dazu anregt, ihr kostenpflichtiges Abonnement beizubehalten und mehr Zeit in der App zu verbringen.