Das Rennen im Bereich der AI erreicht eine neue Stufe. Das in New York ansässige Startup General Intuition führt Gespräche über die Beschaffung von 300 Millionen Dollar, um AI-Agenten auf Basis räumlicher und zeitlicher Logik zu entwickeln. Nach dieser Finanzierungsrunde wird erwartet, dass der Marktwert des Unternehmens 2 Milliarden Dollar übersteigen wird. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut TechCrunch haben namhafte Investoren wie einer der reichsten Menschen der Welt, Jeff Bezos, und der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt Interesse an diesem Großprojekt gezeigt. Zudem unterstützen die bestehenden Investoren Khosla Ventures und General Catalyst das Projekt weiterhin. General Intuition hat sich erst vor acht Monaten als separates Tochterunternehmen von der Medal-Plattform abgespalten.

Die Gaming-Welt — Eine Schule für AI

Der Hauptvorteil des Startups General Intuition liegt in seiner Datenbank. Das Unternehmen nutzt fast 2 Milliarden Videospielclips, die jährlich von über 10 Millionen aktiven Nutzern auf der Medal-Plattform hochgeladen werden. Ein solch riesiger Datensatz dient dazu, der AI beizubringen, aus der Ego-Perspektive zu agieren, die Umgebung wahrzunehmen und Entscheidungen in Echtzeit zu treffen.

Experten sind der Meinung, dass die Interaktivität von Spielprozessen das perfekteste Trainingsfeld für AI-Agenten ist. Dadurch lernen Maschinen nicht nur das Bild zu sehen, sondern beherrschen die Verbindung zwischen Aktion und Ergebnis, also die räumlich-zeitliche Logik. Genau dieser Aspekt weckte auch das Interesse von Giganten wie OpenAI, die zu einem früheren Zeitpunkt versucht hatten, die Medal-Plattform zu erwerben.

Wettbewerb und Zukunftspläne

Der Wettbewerb im Bereich der „World Models“ hat sich massiv verschärft. Während Unternehmen wie Runway, Decart und World Labs ihre Entwicklungen vorstellen, strebt Google danach, durch die Integration von Google Maps-Daten in sein Genie 3-Projekt eine Echtwelt-Simulation zu schaffen. General Intuition hat jedoch eine eigene Strategie gewählt: Sie beabsichtigen, intelligente Agenten, die auf diesen Modellen basieren, als Produkte anzubieten, anstatt die Modelle selbst zu verkaufen.

Die neu eingeworbenen 300 Millionen Dollar werden zur Steigerung der Compute Capacity des Unternehmens verwendet. Dies ermöglicht die öffentliche Präsentation eines Produkts der neuen Generation bis Ende des Sommers oder Anfang des Herbstes dieses Jahres. Diese Neuigkeit ist auch für Technologiebegeisterte in Usbekistan wichtig, da solche Technologien die zukünftige Entwicklung der Robotik und autonomer Steuerungssysteme direkt beeinflussen werden.